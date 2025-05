Radspur "light" entsteht am Gürtel

Zwischen Stollgasse und Mariahilfer Straße wird ein Fahrradweg mit Betonleitwänden errichtet.

Was die Radlobbys schon seit Jahren forderten, wird nun zum Teil umgesetzt: Ein Zweirichtungsradweg am Gürtel in Neubau.

Derzeit müssen Radler am Neubaugürtel auf Höhe des Westbahnhofes zweimal den Gürtel queren, selbst wenn man am Gürtelradweg geradeaus fahren möchte. Das bedeutet mehrere lange Wartephasen an bis zu 7 Ampeln in diesem Abschnitt. Nun hat sich die Stadt sozusagen für einen Radweg-light entschieden.

Baustelle zeigte, dass der Verkehr auch mit nur 3 Spuren fliießt

Denn aufgrund der Baustelle auf dem ehemaligen Gelände des Sophienspitals ist seit über einem Jahr ein Fahrstreifen komplett gesperrt. Da der Verkehr offenbar auch auf drei Spuren ohne nennenswerte Staus funktioniert, werden nun die Betonleitwände einfach auf der gegenüberliegenden Seite aufgestellt, um auf 250 Metern einen durchgängigen Radstreifen zu ermöglichen. Die Chefs der Anrainerbezirke sehen das positiv, auch ein ÖAMTC-Experte sieht den Radweg als unproblematisch für den KFZ-Verkehr: "„Die theoretische Leistungsfähigkeit sollte bei drei Fahrstreifen auch weiterhin gegeben sein. Auch praktisch hat sich anhand der in den letzten Jahren bestehenden Baustelle entlang des Sophienspitals gezeigt, dass es dadurch zu keinen Problemen kommt.“