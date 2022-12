Stadt verschickt die Einladung dazu bezirksweise in mehreren Etappen bis 16. Dezember.

Der Teilstart für die Beantragung ist angelaufen. Für den neuen Energiebonus reservierte die Stadt 130 Mio. Euro. Das Geld soll die Teuerung der Energiekosten abfedern. 200.000 Haushalte haben in einem Testlauf im Vorhinein ein Schreiben mit Infos und Passwort in Favoriten und der Donaustadt erhalten.

Das Geld kommt binnen weniger Tage aufs Konto

Die ersten 30 Personen haben den Energiebonus in Höhe von 200 Euro schon am Konto. Bis morgen erhalten ihn die nächsten 200.000 Haushalte in den Bezirken 1 bis 7. Danach folgen je 200.000 Haushalte in den Bezirken 9,11,12,13 und 15 am 9. und 10. Dezember, am 13. und 14. Dezember flattert der Brief in den 14., 16., 17., 18. und 19. ins Haus. Am 15. und 16. Dezember folgen der 8., 20., 21. und 23. Bis 17. Dezember sollten alle Haushalte den Brief erhalten haben. Die Online-Anträge werden sofort automatisch bearbeitet. Der Energiebonus gelangt schnell aufs Konto.

Vorgesehen ist eine finanzielle Unterstützung von 200 Euro pro Haushalt. Bezugsberechtigt sind Ein-Personen-Haushalte mit einem Brutto-Jahreseinkommen von 40.000 Euro oder Mehr-Personen-Haushalte mit einem Brutto-Jahreseinkommen von 100.000 Euro. Von den rund eine Million Haushalten in Wien sind laut Rathaus rund 650.000 bezugsberechtigt. Das sind zwei Drittel aller Wiener Haushalte