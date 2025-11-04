STOMP entfacht im Februar ein Rhythmus-Feuerwerk in MQ

Das furioses und originelle Rhythmusspektakelgastiert STOMP gastiert von 3. bis 8. Februar 2026 wieder in Wien. Acht Mal bringen die unverwechselbaren Charaktere in der Halle E des Museumsquartiers den Saal zum Beben.

Wenn aus Alltagsgegenständen wie Besen, Mülltonnen, Feuerzeugen oder Rohrzangen eine mitreißende Mischung aus Rhythmus, Theater, Komödie und Tanz entsteht, dann zieht STOMP in die Stadt. Vom 3. bis 8. Februar 2026 entfacht das legendäre Rhythmusspektakel in der Halle E des MuseumsQuartiers ein Bühnenerlebnis voller Wucht, Witz und unbändiger Energie. Acht Vorstellungen bringen Wien zum Beben.

In Wien wird es laut: STOMP kommt Februar 2026 ins Museumsquartier. © Steve McNicholas

Von der Straße zur Weltbühne

Was im Jahr 1991 auf dem Edinburgh Festival mit einer Trommel um den Hals von Luke Cresswell begann, wurde zu einer global gefeierten Bühnenrevolution. Mehr als 15 Millionen Menschen in 53 Ländern ließen sich mitreißen, eine Straße in Manhattan erhielt den Namen "Stomp Avenue" und in London würdigte der Olivier Award die künstlerische Kraft der Show. STOMP spricht eine universelle Sprache, die ohne Worte funktioniert und direkt ins Herz geht.

Rhythmusspektakel im MQ

Jetzt kehrt das internationale Phänomen nach Österreich zurück. Acht Vorstellungen stehen auf dem Spielplan, jeweils am Abend um 19:30, ergänzt durch zwei Nachmittags-Shows am Samstag und Sonntag. Die Eintrittspreise beginnen bei 39,90 Euro, doch der wahre Wert dieser Show liegt in der elektrisierenden Energie, die jeder Zuschauer mit nach Hause nimmt. STOMP ist kein gewöhnlicher Theaterabend, sondern ein Erlebnis, das den Puls des Alltags hörbar macht.