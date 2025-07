Straßenbahn beschossen - Polizei-Großeinsatz

Im 14. Wiener Bezirk auf der Linzer Straße läuft aktuell ein riesiger Polizei-Einsatz. Offenbar wurde eine Straßenbahn beschossen. Die Polizei ist mit allen verfügbaren Kräften vor Ort.

Wien. Wie oe24 erfuhr, dürfte einem oder mehreren Fahrgästen ein komisches Geräusch und dann ein Loch in der Scheibe einer Zugangstür in die fahrende Bim aufgefallen sein. Wie Polizeisprecher Philipp Haßlinger bestätigt, gibt es tatsächlich Hinweise, dass eine Straßenbahngarnitur der Linie 52 - die der Linzerstraße auf Höhe Hausnummer 150 einen Notstopp einlegte - mit etwas beschossen worden war. Ob eine Waffe im Spiel war, was das Motiv gewesen sein könnte und wer dahinter steckt, ist noch völlig unklar. Cobra, Wega, Bereitschaftseinheit, mehr als ein Dutzend Streifen sind vor Ort.

Mehr zu den laufenden Ereignissen in Kürze