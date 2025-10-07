Streng limitierte Sacher-Torte: Dieses Monster hat ein Herz für Kinder

Ein knallbuntes Monster macht jetzt Wiens berühmteste Torte zum Hoffnungsträger. Mit ihrer verspielten Pop-Art verwandelt Katherine Bernhardt die Original Sacher-Torte in ein Kunstwerk für den guten Zweck. Der gesamte Erlös hilft Kindern, denen ein warmes Mittagessen sonst verwehrt bliebe.

Die Original Sacher-Torte ist längst mehr als ein süßer Klassiker. Ab dem 7. Oktober wird sie zur Botschafterin gelebter Solidarität. Die 17. Auflage der Sacher Artists’ Collection erscheint in einer limitierten Edition von 1.000 Torten. Verpackt sind sie in Holzkistchen, die das farbenfrohe Gemälde "Crazy Monster Mushrooms" aus dem Jahr 2024 ziert. Das Werk stammt von der US-amerikanischen Künstlerin Katherine Bernhardt. Jede Torte kostet 77 Euro. Der Gesamterlös von 77.000 Euro kommt dem Projekt "Herz und Bauch" von CAPE 10 zugute, das armutsgefährdeten Kindern in Wien ein gemeinsames, warmes Mittagessen ermöglicht.

© Sacher

Im Mittelpunkt stehen dabei 420 Kinder der Volksschule Eulenschule im 10. Wiener Gemeindebezirk. Sie erhalten täglich ein warmes, gesundes Mittagessen. Damit wird nicht nur Hunger gestillt, sondern auch ein stabiles soziales Umfeld geschaffen. Gemeinsames Essen fördert Zusammenhalt, Verantwortungsgefühl und Kommunikationsfähigkeit. Die Kinder haben liebevoll gestaltete Postkarten gezeichnet, die jeder Torte beigelegt sind und sich als persönliches Dankeschön verstehen.

Erfolgsgeschichte mit großer sozialer Wirkung

"Es ist schön zu sehen, wie Kunst zu einem Zeichen der Solidarität wird", so Alexandra Winkler. Sie ist Co-Eigentümerin der Sacher-Gruppe und betont die nachhaltige Wirkung der Initiative. Die Sacher Artists’ Collection sei seit 17 Jahren Teil ihrer Erfolgsgeschichte. Mehr als eine Million Euro seien bereits für soziale Projekte gesammelt worden. Unterstützt wurde das Projekt bereits von Künstlern wie Robert Longo, Georg Baselitz und Gottfried Helnwein.

Katherine Bernhardt bringt nun mit ihrem ikonischen Monster eine neue, verspielte Note in die Serie. Ihr Werk nimmt Bezug auf das mittelalterliche Fresko "Inferno" von Giovanni da Modena, das sie in eine farbenfrohe Landschaft verwandelt und mit einem Augenzwinkern neu interpretiert.

Die kunstvolle Sonderedition ist ab 7. Oktober im Sacher Onlineshop erhältlich. Auch in den Sacher Confiserien in Wien und Salzburg sowie im Alpin Resort Sacher in Seefeld kann man sie kaufen. Wer Lust auf einen Wiener Klassiker hat und dabei Gutes tun möchte, sollte rasch zugreifen. Diese Edition ist nicht nur süß, sondern auch schnell vergriffen.