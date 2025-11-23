Wien fördert lokale Projekte mit neuem Modell

Seit April wurden 25 Projekte in 12 Bezirken beschlossen.

Das neue Fördermodell der Stadt Wien für Grätzllabore zeigt erste Ergebnisse. Seit April wurden 25 Projekte in 12 Bezirken beschlossen, darunter Sitzgelegenheiten, begrünte Pavillons und Wurmhotels. Ziel ist es, gute Ideen schnell und unkompliziert umzusetzen. Für 2025 stehen 150.000 Euro, 2026 240.000 Euro zur Verfügung.

Die Grätzllabore bringen Bürger, Verwaltung und Bezirkspolitik zusammen, um lokale Projekte zu entwickeln und direkt umzusetzen. Ein Beispiel aus Penzing zeigt, wie ein umgerüsteter Hydrant das Bewässern eines Parklets erleichtert und zugleich Radfahrer, Kinder, Hunde und Vögel versorgt. Thematisch stehen Gestaltung öffentlicher Raum, gutes Zusammenleben, Mobilität, Klimaanpassung und Urban Gardening im Fokus. Das Fördermodell stärkt Nachbarschaften, erhöht Lebensqualität und fördert ein nachhaltiges, lebenswertes Wien.