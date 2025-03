Wien: Sonnenstrom im Gemeindebau – sechs neue Anlagen produzieren 364.000 kWh

Der Ausbau von Sonnenstrom im Wiener Gemeindebau nimmt weiter Fahrt auf: 898 neue Photovoltaikmodule sparen jährlich rd. 170 Tonnen CO2 ein.

Bald werden sechs neue Photovoltaikanlagen mit einer jährlichen Produktionserwartung von rund 364.000 Kilowattstunden in Betrieb gehen. Diese neuen Anlagen – sie bestehen aus insgesamt 898 Modulen – tragen jährlich zur Einsparung von etwa 170 Tonnen CO₂ bei und speisen ihren grünen Strom direkt ins Wiener Stromnetz ein. Wiener Wohnen leistet damit einen kontinuierlich wachsenden Beitrag zur Energiewende in Wien und zur Erreichung der Klimaneutralität bis 2040. Die Anlagen werden von Wien Energie, dem städtischen Energieversorger, errichtet und betrieben. „Wiener Wohnen steht nicht nur für soziale Verantwortung, sondern auch für Nachhaltigkeit und Innovation. Mit dem konsequenten Ausbau der Photovoltaik-Anlagen im Gemeindebau unterstützen wir die Wiener Sonnenstrom-Offensive und helfen mit, dass aus der lebenswertesten Stadt der Welt die klimaneutrale Vorzeige-Metropole der Zukunft wird“, unterstreicht Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin Katrin Gaál.

Wien Energie Geschäftsbereichsleiterin für den Ausbau erneuerbarer Stromerzeugung Nicola Kofler, Donaustadts Gemeinderat Josef Taucher, Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál und Wiener Wohnen Vize-Direktor Johannes Pritz (v. l. n. r.)

Sonnen-Power für Alt und Neu

Wiener Wohnen verfolgt beim Ausbau der Sonnenstrom-Energie einen zweigleisigen Ansatz: Bei Sanierungen bestehender Wohnhäuser werden Photovoltaikanlagen nachgerüstet, bei Neubauten sind sie bereits Standard und in der Bauverordnung fix verankert. Die sechs neuen Anlagen befinden sich an folgenden Standorten: Weiglgasse 5-11 (Rudolfsheim-Fünfhaus), Prandaugasse 3 (Donaustadt), Altmannsdorferstraße 164-182 (Meidling), Wildgartenallee 5 (Meidling), Windtenstraße 10 (Favoriten) und Menzelstraße 5 (Floridsdorf).

„Zusammen mit der Stadt Wien und Wiener Wohnen bilden wir ein starkes Team für die Energiewende – und setzen dabei auf individuelle Lösungen: von der Dachanlage auf Wiener Gemeindebauten bis hin zu Innovationen wie Fassadenphotovoltaik. Wir nutzen bestehende urbane Flächen optimal und bringen die Energiewende mitten in die Stadt – für mehr Ökostrom aus Wien für Wien“, erklärt Michael Strebl, Vorsitzender der Geschäftsführung von Wien Energie.



Bereits über 1,6 Millionen Kilowattstunden Sonnenstrom aus Gemeindebauten

Mit den sechs neuen Anlagen kommt Wiener Wohnen auf insgesamt 25 Photovoltaikanlagen mit einer Gesamtproduktionsleistung von über 1,6 Mio. Kilowattstunden Sonnenstrom pro Jahr. Diese Anlagen, die insgesamt knapp 4.200 Module umfassen, sparen jährlich rund 769 Tonnen CO₂ ein – das entspricht dem CO₂-Ausstoß von etwa 2,5 Mio. Kilometern oder 63 Erdumrundungen mit einem Benzinauto. Und damit ist Wiener Wohnen noch lange nicht am Ende seiner Vorhaben, eine Reihe weiterer Photovoltaikanlagen wird folgen.

„Wiener Wohnen treibt die Sonnenstrom-Offensive auf mehreren Schienen voran: Zum einen stellen wir ¬– wie hier in der Prandaugasse – bestehende Dachflächen für neue Photovoltaik-Anlagen zur Verfügung. Zum anderen prüft Wiener Wohnen die Umsetzbarkeit von Photovoltaikanlagen bei allen Neubauprojekten, geht es doch darum, nicht nur leistbaren, sondern auch ökologisch nachhaltigen Wohnraum für künftige Generationen zu schaffen“, unterstreicht Wiener Wohnen-Vizedirektor Johannes Pritz abschließend.

Die neuen PV-Anlagen im Überblick:

Altmannsdorferstraße 164-182, 1120 Wien

• 262 Module

• Leistung: 112,66 Kilowattpeak (kWp)

• Stromproduktion: 108.000 kWh/Jahr

• CO₂-Einsparung: 50,7 Tonnen

Menzelstraße 5, 1100 Wien

• 27 Module

• Leistung: 11 Kilowattpeak (kWp)

• Stromproduktion: 10.290 kWh/Jahr

• CO₂-Einsparung: 4,8 Tonnen

Prandaugasse 3, 1220 Wien

• 364 Module

• Leistung: 156,52 Kilowattpeak (kWp)

• Stromproduktion: 146.500 kWh/Jahr

• CO₂-Einsparung: 68 Tonnen

Weiglgasse 5-11, 1150 Wien

• 160 Module

• Leistung: 68,8 Kilowattpeak (kWp)

• Stromproduktion: 66.000 kWh/Jahr

• CO₂-Einsparung: 31 Tonnen

Windtenstraße 10, 1100 Wien

• 49 Module

• Leistung: 20 Kilowattpeak (kWp)

• Stromproduktion: 18.709 kWh/Jahr

• CO₂-Einsparung: 8,8 Tonnen

Wildgartenallee 5, 1120 Wien• 37 Module• Leistung: 15 Kilowattpeak (kWp)• Stromproduktion: 14.032 kWh/Jahr• CO₂-Einsparung: 6,6 Tonnen