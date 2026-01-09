Wien wird 2026 erneut zur Startrampe für Tech-Gründer

Wien öffnet 2026 erneut die Türen für Startups aus aller Welt. Mit Coaching, Vernetzung und finanzieller Starthilfe zieht das Vienna Startup Package junge Unternehmen in die Hauptstadt. Die Stadt bietet ihnen Zugang zu Europas Märkten und ein funktionierendes Ökosystem.

Wien zieht sie magisch an, die Visionärinnen und Visionäre, die an die Kraft von Technologie glauben. Fünfzehn internationale Startups erhalten im Jahr 2026 mit dem Vienna Startup Package die Möglichkeit, ihre Ideen in der österreichischen Hauptstadt weiterzuentwickeln. Die Wirtschaftsagentur Wien unterstützt sie mit Coachings, gezielter Vernetzung und einem Reisebudget von bis zu 3.000 Euro. Im Zentrum steht jedoch die Chance, von Wien aus den Sprung auf europäische Märkte zu schaffen.

Hohe Nachfrage und klare Auswahl

Seit dem Start des Programms im Jahr 2014 haben sich rund 2.500 Startups aus über 110 Ländern beworben. Jährlich erhalten etwa 15 Teams den Zuschlag. Im Fokus stehen Unternehmen mit skalierbaren Geschäftsmodellen aus Bereichen wie künstliche Intelligenz, Life Sciences oder nachhaltige Technologien. Der Programmzeitraum reicht von April bis Dezember 2026. Einer der wichtigsten Programmpunkte ist der Besuch des Startup-Festivals ViennaUP, das von 18. bis 22. Mai stattfindet und rund 15.000 internationale Teilnehmerinnen und Teilnehmer nach Wien bringt.

"Die Welt braucht innovative, frische Ideen und Unternehmen, die bestrebt sind, neue Technologien zu entwickeln. Besonders wichtig sind solche, die soziale und ökologische Lösungen auf große Märkte bringen können", sagt Dominic Weiss, Geschäftsführer der Wirtschaftsagentur Wien. "Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten ist es entscheidend, internationale Unternehmen gezielt anzusprechen und ihnen verlässliche Rahmenbedingungen zu bieten", so Weiss weiter.

Kenia, Los Angeles - und jetzt Wien

Die Erfolgsgeschichten der vergangenen Jahre zeigen, dass das Konzept funktioniert. Brian Mwenda aus Kenia gründete das Unternehmen Hope Tech, das ein Assistenzsystem für blinde Menschen entwickelt hat. Gemeinsam mit der Forschungsleiterin Laura Wissiak verlegte er seinen Firmensitz nach Wien und treibt von hier aus die europäische Skalierung der barrierefreien Technologie voran.

Auch Nate Wyne, Gründer und Geschäftsführer des US-Startups Floodlight, fand über das Vienna Startup Package den Weg nach Wien. Er analysiert mit satellitengestützten Daten die Klimastrategien von Unternehmen und öffentlichen Institutionen. Im Jahr 2023 siedelte er mit Unterstützung der Wirtschaftsagentur Wien nach Österreich über und lebt inzwischen mit seiner Familie in der Stadt.

Wien bietet Plattform und Perspektive

"Wien ist ein idealer Standort für Unternehmen aus aller Welt, um europäische Märkte zu erschließen oder ihre Produkte im deutschsprachigen Raum zu testen", betont Weiss. Mit dem Vienna Startup Package entsteht eine Brücke zwischen globalem Unternehmergeist und dem Wiener Innovationsökosystem.