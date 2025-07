Wien: Zug bleibt 5 Stunden in Tunnel stecken – Passagiere evakuiert

Ein deutscher ICE ist am Samstagnachmittag kurz nach dem Bahnhof Wien-Meidling in einem Tunnel der Weststrecke zum Stillstand gekommen – und das für mehrere Stunden.

Der ICE 90 "Donauwalzer" war um 13:13 Uhr in Wien Richtung Hamburg abgefahren, blieb jedoch gegen 13:25 Uhr im Eisenbahntunnel Knoten Hadersdorf stecken. Rund 400 Fahrgäste saßen seitdem im Dunkeln fest.

An Bord herrschten dramatische Zustände: Kein Strom, kein Licht – völlige Dunkelheit. Im Bord-Bistrot wurde Wasser an die gestrandeten Fahrgäste ausgeteilt. Zwei deutsche Pfadfinder, die sich ebenfalls im Pannen-Zug befanden, haben die Initiative ergriffen und haben vom Bord-Restaurant Kisten mit Wasser in die Waggons gebracht und haben so viele Fahrgäste versorgt. Insgesamt blieben die Passagiere ruhig.

Stockdunkel: Im stromlos stehengebliebenen Zug war es zappenduster. Stundenlang mussten die Passagiere im Waggon im Tunnel ausharren. © oe24

© oe24

© oe24

Auch Klimaanlage ausgefallen

Hinweise auf Verletzte lagen vorerst nicht vor. Der Ausfall der Klimaanlage soll für einige Fahrgäste, die bei geschlossenen Türen stundenlang festsaßen, eine durchaus belastende Situation dargestellt haben.

Die Ursache für den plötzlichen Totalausfall war zunächst unklar. Inzwischen sagte ein Sprecher der ÖBB gegenüber der APA, dass eine "technische Störung" der Grund für den Ausfall gewesen sei. Ein Versuch, den Zug abzuschleppen, scheiterte, das Ankoppeln eines Ersatzzugs funktionierte nicht.

© oe24

Nach über vier Stunden Stillstand wurden die Passagiere von der Feuerwehr evakuiert. Die gestrandeten Fahrgäste wurden zu einem bereitgestellten Zug im Tunnel geleitet. Doch auch dieser Zug sei dunkel, berichtet der betroffene Fahrgast, der sich bei oe24 meldete.

Nach fünf Stunden: Zug-Gäste immer noch im Tunnel gefangen

Zwar wurden die Zug-Gäste vom Pannen-Zug evakuiert, doch auch im anderen Zug ist es dunkel. Hier müssen die Passagiere jetzt weiter ausharren. Wann sie aus dem Tunnel gebracht werden, ist derzeit noch unklar.

© oe24

© oe24

Fahrgast: "Keiner weiß, wie es weitergeht"

Nach wie vor (Stand 18.20 Uhr) sitzen die betroffenen Fahrgäste im neuen Zug, der sich auch noch im Tunnel befindet. Ein Fahrgast kritisiert gegenüber oe24, dass es keine Informationen darüber gebe, wie es weitergeht – darüber herrscht inzwischen große Verärgerung. "Es gibt keine Kommunikation. Keiner weiß, wie es weitergeht", so der Fahrgast. Wahrscheinlich werde der Zug jetzt nach St. Pölten fahren, berichtet er weiter. Die Passagiere würden im neuen Zug nach wie vor im Dunkeln sitzen.

© oe24

© oe24

Auch zweiter Zug wird evakuiert

Auch mit dem zweiten Zug gab es kein Weiterkommen aus dem Tunnel. Wie nun ein Fahrgast gegenüber oe24 sagt, komme gerade die Feuerwehr in den neuen Zug, um die Passagiere über den nächsten Notausstieg an die Oberfläche zu geleiten.

Weitere Details zur technischen Panne und zur Dauer der Streckensperre sind derzeit noch nicht bekannt.

Die Fernverkehrszüge werden aktuell über Rekawinkel umgeleitet. Das führt zu erheblichen Verspätungen.