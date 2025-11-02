Fußgänger (60) stolperte und wurde von Zug erfasst

Trotz geschlossener Schranken und Rotlicht überquerte ein 60-jähriger Fußgänger einen Bahnübergang, stürzte und wurde vom Zug erfasst.

OÖ. Der 60-Jährige überquerte am Sonntagvormittag gegen 11.15 Uhr in Ebensee (Bezirk Gmunden) kurz vor der Zuggarnitur die Gleise an einem Eisenbahnübergang. Dabei stolperte er und kam zu Sturz.

Der Lokführer bemerkte dies und leitete sofort eine Schnellbremsung ein. Dennoch wurde der 60-Jährige am rechten Fuß vom Zug erfasst und einige Meter mitgeschleift. Der Mann erlitt einen Bruch des Fußes, soll aber sonst keine Verletzungen aufweisen. Ein Rettungshubschrauber flog den Verletzten ins Krankenhaus nach Vöcklabruck. Der Lokführer und sämtliche Fahrgäste im Zug blieben unverletzt.