Immer weniger Menschen können ihren Lebensstandard halten.

Erst Anfang der Woche vermeldete die Statistik Austria einen erneuten Anstieg bei der Teuerung.

Angekündigte Sparmaßnahmen

Zusätzlich treten mit Juni bzw. Juli viele von der Regierung angekündigten Sparmaßnahmen in Kraft. Darunter etwa eine Erhöhung der Krankenversicherungsbeiträge bei Pensionistinnen und Pensionisten oder die deutliche Erhöhung der Bundesgebühren für Reisepass, Führerschein und Co.

© oe24 ×

Lebensstandard nicht mehr leisten

Dabei können sich bereits jetzt viele ihren aktuellen Lebensstandard nicht mehr leisten, wie eine Lazarsfeld-Umfrage (1.000 Befragte, 3,2 % Schwankungsbreite) zeigt. Nur 6 Prozent gaben an, ihren Lebensstandard derzeit sogar eher ausbauen zu können. Satte 59 Prozent, also rund zehnmal mehr Befragte, können ihn dagegen nicht halten. Rund ein Drittel (35 Prozent) gab an, den Lebensstil halten zu können.