Fünf Hürden für Türkis-Grün

Wien. Voraussichtlich am Montag wird Sebastian Kurz von Bundespräsident Van der Bellen den Regierungsauftrag bekommen. Grünen-Chef Werner Kogler rechnet damit, dass er am Mittwoch mit Kurz zum ersten Mal Face to Face reden wird – informelle Kontakte hat es dem Vernehmen nach bereits gegeben. Doch auch wenn einiges dafür spricht, dass es Kurz nach einer langen Sondierungsphase mit den Grünen versuchen könnte – die Verhandlungen werden kein Zuckerschlecken, eher das Gegenteil.

Zunächst einmal müssen die Grünen auf Zeit spielen: „Uns fehlen 100 bis 150 Leute im Parlamentsklub, um überhaupt verhandeln zu können“, so ein Insider zu ÖSTERREICH. Der Poker wird also gar nicht sofort beginnen. Bis dahin verlassen sich die Grünen auf das Know-how von NGOs wie Greenpeace & Global 2000. Zurückhaltend: Zwar werden immer Sigrid Maurer oder Michel Reimon als Koalitionsgegner vor den Vorhang gebeten – in Wahrheit sind aber die meisten Grünen skeptisch. Das gilt auch für westliche Politiker wie Innsbrucks Bürgermeister Georg Willi oder Rudi Anschober (OÖ), die ja Regierungserfahrung mit der ÖVP haben. Auf den Punkt gebracht: Man befürchtet, dass die ÖVP – wie es 2003 Schüssel gemacht hat – zwar mit den Grünen verhandelt, am Ende aber zurück zur FPÖ geht.

Zwar werden zahlreiche Grüne als ministrabel genannt – tatsächlich ist völlig unklar, wer in eine Regierung gehen soll. Auch hier will sich Kogler auf die NGOs verlassen (s. u.). Bundeskongress: Noch etwas: Sowohl der Start der Verhandlungen, das Team – als auch am Ende der Koalitionsvertrag sowie die Regierungsmannschaft müssen vom Parteitag (Bundeskongress) genehmigt werden. Auch diese Hürde ist nicht ohne.

(gü)