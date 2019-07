"Lügen, Lügen, Lügen": Staatsanwalt rechnet mit Justiz ab

In einem Wut-Mail, das ÖSTERREICH zugespielt wurde, regt sich ein Staatsanwalt über das Verhalten von Justiz-General Pilnacek im Zuge des Strafverfahrens gegen die Meinl Bank auf. 2014 hätten die zuständigen Staatsanwälte in einer Dienstbesprechung, einen Haftbefehl gegen den Vorstand der Meinl Bank, Peter Weinzierl, besprochen. Doch die Oberstaatsanwaltschaft und Pilnacek hätten entschieden, "das Vorhaben auf Festnahme wird nicht zur Kenntnis genommen".

Darin sieht der Staatsanwalt in seiner Wut-Mail eine Weisung Pilnaceks: "In ganz Österreich gibt es wohl keinen Staatsanwalt (einer weisungsgebundenen Behörde), der im Rahmen eines Vorhabensberichtes die Aussage 'wird nicht zur Kenntnis genommen' anders interpretiert als als Weisung!"

Kommunikationsproblem oder Weisung?

Die Staatsanwälte hätten im Anschluss an die Besprechung ein Protokoll, in dem die "Weisung" festgehalten wurde, wie gesetzlich vorgesehen, zum Akt gegeben – zum "Missfallen" Pilnaceks. Dieser habe versucht, das Protokoll als unrichtig darzustellen und es zu ersetzen. Die Festnahmeanordnung sei von der Leiterin der Staatsanwaltschaft Wien schlicht "nicht aufrechterhalten worden", heißt es in einem Bericht zur Sitzung. Pilnacek habe von einem Kommunikationsproblem gesprochen.

In der Wut-Mail eines Staatsanwaltes heißt es dazu: "Faktum ist: Das Protokoll ist richtig, wurde erstellt, unterfertigt und den Teilnehmern zugesandt. Nicht alle Anwesenden werden den Inhalt leugnen und sich der damit verbundenen Gefahr aussetzen, selber Gegenstand eines Ermittlungsverfahrens zu werden, nicht alle werden sich genau erinnern können."

Pilnaceks Motto sei "lügen, lügen, lügen"

Pilnaceks Motto sei "Lügen, lügen, lügen", schreibt der Staatsanwalt weiter. Der Justiz-General habe nur versucht, "seinen Arsch zu retten" und "euch anzupatzen", heißt es in der Wut-Mail an die Kollegen.

"Wir haben uns immer im Rahmen der Legalität bewegt und werden es auch in Zukunft tun!", schreibt er am Ende seiner Mail. "Es ist und war kein Kommunikationsproblem. SC Pilnacek soll endlich die Verantwortung für sein Handeln tragen (auch wenn er sich für unantastbar hält)."

Seine Rechtfertigung, ein "Kommunikationsproblem zu kommunizieren, um Schaden von der 'gesamten Justiz' abzuhalten (welches er mit Drohungen untermauert hat), dient einzig und allein dazu, Schaden von seiner Person und seinem Handeln abzuhalten!!!!"