SPÖ fordert Ortsverbot für Gabalier

Langenzersdorf. "Ein großes Bravo", richtete die SPÖ-Ortsgruppe Langenzersdorf an ihre Genossen der SPÖ Graz nach deren Gabalier-Lieder-Verbot am 1.-Mai-Fest in der steirischen Landeshauptstadt. Die Langenzersdorfer SP finde es gut, dass "die Musik dieses rechten Künstlers untersagt" wurde, schrieben sie bereits Anfang Mai auf Facebook, wobei sie schon ein Hausverbot für den Künstler aussprachen. Am Donnerstag legten sie dann noch einmal nach. Sie fordern ein "Hausverbot für Gabalier in Langenzersdorf".

"Gabalier entblödet sich nicht, es als "Faschismus" zu bezeichnen, wenn seine grottenschlechte Musik nicht auf SPÖ Veranstaltungen gespielt wird. Er scheint ein unbegabter Verharmloser zu sein und bestätigt damit unsere Ablehnung", schreiben sie dazu.

© Facebook

Streit um Gabalier-Verbot bei SPÖ-Fest