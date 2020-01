Umfrage-Sensation: Grüne holen SPÖ ein

Gerade angelobt, stellt ÖSTERREICH die neue VP-Grünen-Koalition auf den Umfrageprüfstand.

Wien. Erst seit Dienstag ist sie im Amt – und schon bekommt die K(urz)-und-K(ogler)-Koalition ihr erstes Zeugnis. Das Research-Affairs-Institut stellte die neue Koalition für ÖSTERREICH auf den Prüfstand (1.002 Interviews vom 3.–9. Jänner, Schwankungsbreite max. 3,2 %). Fazit: Es läuft nicht schlecht für Türkis-Grün.

Rot und Grün gleichauf, FPÖ stürzt ins Bodenlose

Sonntagsfrage. Wäre am Sonntag eine Nationalratswahl – ÖVP und Grüne könnten erneut zulegen: Die Partei von Sebastian Kurz käme auf 39 % – einen Punkt mehr als in der letzten Umfrage des Jahres 2019. Werner Koglers Grüne wiederum liegen jetzt mit 17 % (+1) ex aequo auf Platz 2 mit der SPÖ. Was für ein Drama, Pamela Rendi-Wagners Rote erleben die schlechtesten Umfragewerte aller Zeiten. Kaum tröstlich für die SPÖler – der FPÖ geht’s noch mieser: Nur noch auf 12 % kommt die Partei von Norbert Hofer – man muss schon bis 2003 zurückgehen, um derart schlechte FPÖ-Werte zu finden. Die Neos liegen indes stabil bei 9 %. HC Straches DAÖ käme mit 3 % nicht ins Parlament.

ÖVP- und Grünen-Fans gleichermaßen zufrieden

Zufriedenheit. Mit der Zusammensetzung der neuen türkis-grünen Koalition sind indes 12 % sehr zufrieden, 42 % eher zufrieden (54 % zufrieden). Insgesamt 46 % (25 plus 21) sind nicht glücklich mit der neuen Regierung (siehe Grafik rechts). Übrigens: Mit je 80 % sind die ÖVP-Wähler und Grünen-Fans gleich zufrieden mit dem personellen Regierungspaket. Ein etwas größerer Anteil der Österreicher – 60 % – sind glücklich, dass sich ÖVP und Grüne überhaupt geeinigt haben.

ÖVP setzt sich durch ... Immerhin 82 % glauben, die ÖVP hat sich im Koalitionspoker durchgesetzt – eine klare Sache.

... aber Grüne nicht über den Tisch gezogen. Doch 64 % sagen auf die Frage, ob die Grünen über den Tisch gezogen wurden, dann doch: Nein.

Inhalte: 5 zu 2 für ÖVP. ÖSTERREICH wollte aber auch wissen, wer sich wo durchgesetzt hat: Die ÖVP siegt bei Migration, Sicherheit, Soziales, Steuern und Bildung – die Grünen bei Klimaschutz und Transparenz.