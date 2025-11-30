Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Politik-Live
Startseite Affären Meinungen Parteien Politik-Insider Regierung
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz 100 Ideen für NÖ BLACK WEEK
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Politik
Impfung
© Getty Images

Zu wenig bestellt

Ärztekammer schlägt Alarm: Gratis-Impfstoffe "nicht verfügbar"

30.11.25, 12:38
Teilen

Schon vor knapp zehn Tagen berichtete eine Ärztin gegenüber oe24.TV von einem Impfstoff-Mangel. 

„Seit 20. Oktober ist der angepasste Influenza-Impfstoff für Menschen ab 60-Jahren nicht mehr bestellbar“, schilderte die Allgemeinmedizinerin Gabrielle Minchev im oe24.TV-Interview vor knapp zehn Tagen. Jetzt schlägt auch die Österreichische Ärztekammer (ÖÄK) Alarm.  

Laut der ÖAK fehlt es nämlich im Moment nicht nur an Dosen für die Grippeimpfung, die im Bestellshop nicht zu bekommen sei. "Auch die Impfstoffe gegen Pneumokokken und Gürtelrose sind derzeit im niedergelassenen Bereich nicht verfügbar", schildert ÖÄK-Vizepräsident Edgar Wutscher am Sonntag die Probleme beim Bestellvorgang für Mediziner. Das diesjährige Gratis-Impfprogramm sei "leider zum Stillstand gekommen", betonte er.

Edgar Wutscher

Edgar Wutscher.

© APA/HELMUT FOHRINGER

Bund hat "zu wenig Impfstoffe eingekauft" 

Der Grund sei ganz einfach: "Es können nur so viele Impfdosen verimpft werden, wie eingekauft wurden. Der Bund hat schlichtweg zu wenig Impfstoffe eingekauft beziehungsweise budgetiert", so Wutscher. Dazu komme, dass der Bestellshop für die Impfstoffe extrem instabil sei und in den Ordinationen weiterhin für große Frustration und Zusatzbelastung sorge.

Abstimmung mit Ministerium und ÖGK

Die ÖÄK sei im engen Abstimmungsprozess mit dem Gesundheitsministerium und der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) zur Verbesserung von Bestell- und Auslieferungslogistik, wurde in der Aussendung betont. "Bei den Impfungen gegen Pneumokokken und Gürtelrose müssen alle, die zu wenig Liefermenge oder im Extremfall gar keine Lieferung bekommen haben, bei der für Anfang Jänner zugesagten Neukontingentierung bevorzugt beliefert werden", forderte Rudolf Schmitzberger, Leiter des ÖÄK-Impfreferates. Das sei wichtig für die Planungssicherheit, die besonders bei der aus zwei Impfungen bestehenden Gürtelrose-Impfung wesentlich sei.

Das Gesundheitsministerium hatte Anfang November von einer hohen Nachfrage nach den neuen Gratis-Impfungen gegen Gürtelrose (Herpes Zoster) und Pneumokokken berichtet. Damals wurde angekündigt, dass noch im Lauf des Monats weitere 70.000 Dosen an Gürtelrose- sowie 25.000 Dosen an Pneumokokken-Impfstoffen bereitgestellt werden. Ein weiterer großer Nachschub sei für Jänner erwartet.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden