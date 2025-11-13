Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Politik-Live
Startseite Affären Meinungen Parteien Politik-Insider Regierung
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz 100 Ideen für NÖ Pflege Aktuell
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Politik
  4. Affären
Heidi Glück

Affären

Nach Rücktritt: Expertin sieht "fatale Fehleinschätzung" Mahrers

13.11.25, 22:04
Teilen

Die frühere Sprecherin von Wolfgang Schüssel analysiert den Rücktritt von Wirtschaftskammer-Boss Harald Mahrer (ÖVP) durchaus kritisch.

Kommunikationsexpertin Heidi Glück analysiert den Mahrer-Rücktritt in der ZiB2 im Gespräch mit Marie-Claire Zimmermann kritisch, Mahrer habe bei seinem Rücktritt nicht einmal "Bilanz über seine Amtszeit" gezogen.

"Schleierhaft und fatal"

Es sei ihr "schleierhaft" und eine "fatale Fehleinschätzung", wie Mahrer die Gehaltsanhebungen kommuniziert habe. "Ich verstehe nicht, wie man glauben konnte, dass solche Gehaltserhöhungen geheim bleiben", so Glück.

Jetzt sei es "eine große Aufgabe" für die Nachfolger Mahrers, die Wirtschaftskammer zu reformieren und in eine moderne Organisation zu verwandeln.

Causa Mahrer bald eine Causa ÖVP?

Glück sieht auch "die ÖVP betroffen", weil Mahrer ja auch Wirtschaftsbund-Obmann gewesen war. Die ÖVP müsse aufpassen, "dass aus der Causa Mahrer nicht eine Causa ÖVP wird". Den Landeshauptleuten, die Mahrer kritisiert hätten, sei klar gewesen, dass da ein Schaden für die ÖVP entstehen könnte. Mahrer wäre eine "lame duck" (lahme Ente) geworden, wenn er nicht zurückgetreten wäre.

Was aus Mahrer wird? Glück: "Er wird jetzt wohl sein Unternehmen in Schwung bringen." Und in der Politik: "Mahrers politische Karriere ist damit sicher zu Ende."

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden