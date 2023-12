Politiker zeigen ihre Christbäume: Wer hat den Schönsten?

Zu Weihnachten darf auch bei unseren Politikern ein stattlicher Christbaum zuhause nicht fehlen. In Sachen Größe, Dichte und Schmuck offenbaren sich jedoch Unterschiede zwischen Nehammer, Gewessler, Ludwig und Co.

Während normalerweise der übliche Parteien-Hick-Hack tobt, bietet die Weihnachtszeit auch für die Politik eine Gelegenheit, zur Ruhe zu kommen und mit den Liebsten ganz privat Heiligabend zu feiern und Geschenke auszutauschen. Was da natürlich nicht fehlen darf, ist ein Christbaum. Und wie die diversen Social-Media-Postings unsere Politiker zeigen, lässt man sich bei der Weihnachtstanne nicht lumpen.

Einen Baum erster Güte hat Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) im Wohnzimmer stehen. Fast bis zur Decke hoch und bunt geschmückt ist der Christbaum im Wohnzimmer der Nehammers, wie das jüngste Posting des Kanzlers beweist. Nehammer selbst blickt dabei nachdenklich aus dem Fenster.

Wesentlich fröhlicher zeigt sich da schon seine Parteikollegin Johanna Mikl-Leitner. Niederösterreichs Landeshauptfrau hat offenbar gemeinsam mit ihrem Hund Milou die Geschenke unterm rot dekorierten Christbaum ausgepackt.

NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger beweist bei ihrem Weihnachtsbaum indes Liebe zum Detail. Unter anderem baumelt an ihrem Baum eine filigrane Skifahrer-Figur.

Auch Verfassungsministerin Karoline Edstadler (ÖVP) zeigt sich vor einem beachtlichen Christbaum und wünscht in einem Video auf Instagram gemeinsam mit Hund Struppi frohe Weihnachten.

Ein stattlicher Weihnachtsbaum darf natürlich auch beim Staatsoberhaupt nicht fehlen. Mehrere Meter hoch dürfte der Christbaum von Bundespräsident Van der Bellen und seiner Gattin Doris Schmidauer in der Hofburg sein.

In die Steiermark zieht es indes Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) über die Feiertage. Dort will sie gemeinsam mit ihrer Familie ein paar ruhige Tage verbringen – natürlich mit Christbaum.

"Klassisch mit roten Kugeln, Strohsternen oder ganz in weiß, silber oder gold. Wie schmückt Ihr Euren Weihnachtsbaum?", will Wiens Bürgermeister Michael Ludwig von seinen Followern wissen. Jener im Rathaus setzt beim Schmuck vor allem auf weiße Akzente.

Tierische Unterstützung beim Schmücken des Christbaums hat offenbar Norbert Hofer (FPÖ) bekommen. Beim dritten Nationalratspräsidenten dürfen Hund und Katze zu Weihnachten nicht fehlen.

Hofers blauer Parteikollege Dominik Nepp setzt beim Schmuck seines Christbaums auf roten und goldenen Glitzer. Der Wiener Landesparteichef wünscht jedenfalls "besinnliche Feiertage".

Für Jugendstaatssekretärin Claudia Plakolm (ÖVP) ist Weihnachten eine gute Gelegenheit, um wieder mal zu musizieren, wie sie auf Instagram verrät. Am Christbaum hängen bei ihr unter anderem ganz einfache, aber nicht minder schöne Strohsterne.

Klein ist der burgenländische Landeshauptmann nicht gerade – dennoch wird Hans Peter Doskozil (SPÖ) von seinem Christbaum deutlich überragt. Dieser trägt neben goldenen auch Kugeln in der SPÖ-Parteifarbe.

Doskozils Amtskollege aus Oberösterreich, Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP), hat ebenso goldene Kugeln am Christbaum hängen. Und zwar so hochpoliert, dass sich Stelzer darin sogar in den Spiegel schauen kann.

