Alarm: Dieser Stadtgemeinde geht das Geld aus

Die Stadtgemeinde könne im nächsten Jahr ihren Haushalt nicht mehr ausgleichen, heißt es laut "ORF Oberösterreich" in einer Aussendung.

Oberösterreich. Trotz massiver Sparmaßnahmen bei Personal, Energie und Straßenbau steht Vöcklabruck vor dem finanziellen Abgrund. "Allein in den letzten Jahren wurde rund die Hälfte unserer Ertragsanteile, also unseres größten Einnahmenpostens, durch Umlagen aufgefressen", zitiert "ORF Oberösterreich" Bürgermeister Peter Schobesberger (SPÖ). Außerdem steigen die Löhne und Gehälter im Kinderbetreuungsbereich, so Vöcklabrucks Stadtgemeindechef.

Der SPÖ-Bürgermeister sagt laut Bericht außerdem: "Wir haben jedes Jahr gekämpft und unzählige Maßnahmen umgesetzt, um etwas Spielraum zu gewinnen. Und jetzt holen uns die aktuellen Ereignisse mit einer derartigen Geschwindigkeit ein – das ist nicht sehr erbaulich. Ich würde in meiner Funktion lieber gestalten, als andauernd mit dem Rotstift zu streichen."

Vöcklabruck ist kein Einzelfall

Laut "ORF Oberösterreich" sei Vöcklabruck kein Einzelfall – im Vorjahr benötigten bereits über 140 oberösterreichische Gemeinden Härteausgleichszahlungen, heuer werden es noch mehr sein. Vöcklabruck hänge durch den Härteausgleich künftig am finanziellen Tropf des Landes – das nun genauer auf die Finanzen der Stadtgemeinde schauen wird.