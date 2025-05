Außenministerin Meinl-Reisinger reist erneut in die Ukraine

Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) wird nächste Woche bereits zum zweiten Mal in ihrer Amtszeit in die Ukraine reisen.

Gemeinsam mit anderen Amtskollegen aus der Europäischen Union nimmt sie am 9. Mai auf Einladung des ukrainischen Außenministers Andrij Sybiha an einem Treffen in Lwiw (Lemberg) in der Westukraine teil.

Staats- und Regierungschefs

Am 9. Mai lädt zudem der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj mehrere Staats- und Regierungschefs nach Kiew ein. Zeitgleich feiert am Roten Platz in Moskau die russische Staatsführung traditionell den Sieg über Nazi-Deutschland im Zweiten Weltkrieg.

An der Seite der Ukraine

Bei ihrem ersten Besuch als Außenministerin Mitte März in Kiew hatte Meinl-Reisinger betont, dass Österreich "seit Tag eins der brutalen russischen Aggression" an der Seite der Ukraine gestanden sei. Diese Unterstützung werde man fortsetzen, kündigte sie damals an.

Sonderbeauftragten für die Ukraine

Die dort erfolgte Ankündigung, dass die Bundesregierung sehr bald einen Sonderbeauftragten für die Ukraine ernennen wolle, wurde schließlich mit der Nominierung von Ex-Verbund-CEO Wolfgang Anzengruber Ende April umgesetzt, der dieses Amt ehrenamtlich übernimmt.