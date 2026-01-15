Billigeres Bier? Das sagt die Regierung

Auf Grundnahrungsmittel sinkt die Mehrwertsteuer, wird ab Jahresmitte halbiert.

Milch, Eier, Brotprodukte, Äpfel, Nudeln, Käse und Gemüse sollen statt 10 Prozent Mehrwertsteuer ab Juli nur noch 5 Prozent Steuer-Aufschlag haben. Daran sitzt gerade eine Arbeitsgruppe im Finanzministerium, arbeitet die einzelnen Produkt-Kategorien aus.

Klare Meinung zu Bier

Wie schaut das Ganze beim Bier aus? Ist es ein Fixstarter? Als solche bezeichnete Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) folgende Produkte: "Das sind Dinge, die man bei jedem Einkauf dabei hat." Dabei zählte er Milch, Eier, Brotprodukte und Gemüse auf.

Eine oe24-Nachfrage bei der SPÖ ergibt, dass man Bier definitiv nicht als Grundnahrungsmittel ansieht und es hier keine Mehrwertsteuer-Senkung gibt. Auch aus der Kanzlerpartei ÖVP wird eine Bier-Mehrwertsteuer-Senkung ausgeschlossen.

So könnte Bier theoretisch billiger werden

Sollte die Mehrwertsteuer auf Bier allerdings wider Erwarten doch noch gesenkt werden, wären die Möglichkeiten eingeschränkt. Denn seitens der EU sind nur zwei begünstigte Sätze erlaubt - und die gibt es in Österreich bereits mit 13 (Tierfutter, Theater,...) und 10 (Lebensmittel, Hotels,...).

Der Clou: Unter fünf Prozent gilt diese Regelung nicht, daher wird die Steuer für Grundnahrungsmittel auch auf knapp unter fünf Prozent gesenkt.

Würde die Mehrwertsteuer von Bier (aktuell 20 %) gesenkt werden, müsste sie also entweder auf 13, 10 oder unter fünf Prozent fallen.