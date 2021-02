Blümel gegen Gewessler: Eiertanz um Bahnförderung

Es geht um 30 Millionen Euro Förderung, um die Fahrpläne der Bahnen zu retten.

Wien. Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) zögert weiterhin, die „Notvergabe“ für ÖBB und Westbahn zu verlängern. Diese Corona-Hilfe ist am 7. Februar ausgelaufen – Verkehrsministerin Leonore Gewessler hat bereits am 7. Jänner um Verlängerung angesucht. Am 8. Februar – also nach dem Auslaufen – schickte Blümel an Gewessler einen Fragenkatalog, in dem es vor allem um die ÖBB geht – und den Gewessler bereits beantwortet hat.

26 Mio. für ÖBB, 4 Mio. für Westbahn

Die Staatsbahn soll 26 Mio. erhalten, die private Westbahn 4 Mio. €. Nur noch bis Montag will etwa die Westbahn den Betrieb voll aufrechterhalten. Es wird zwar dementiert – doch dürfe der Konflikt dem schlechten Koalitionsklima geschuldet sein. Ob Blümel das Geld freigibt, war gestern offen …