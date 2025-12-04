Alles zu oe24VIP
Blümel würde auf Atomkraft setzen

Blümel würde auf Atomkraft setzen

04.12.25, 18:31
Im oe24.TV-Interview verrät Ex-Finanzminister Blümel wie er versuchen würde aus der Krise zu kommen. 

Ex-Finanzminister Gernot Blümel antwortet auf die oe24.TV-Frage von Politik-Chefredakteurin Isabelle Daniel, was er angesichts der anhaltenden Rekordteuerung und Wirtschaftskrise machen würde: „Zu glauben, es gebe die eine Maßnahme, und alles werde gut, gibt es leider nicht“. Energie sei ein „wesentliches Thema“. Und Blümel zu oe24.TV: „Wenn eine Industrienation wie Deutschland auf wichtige Ressourcen wie Atomkraft verzichtet und gleichzeitig glaubt auch unabhängig (von Russland) werden zu können, dann wird das nicht funktionieren“.

Atomkraft? Vorbild  Frankreich nehmen  

Deutschland und Österreich sollten sich ein Beispiel ab Frankreich nehmen, und „einfach einen sachlichen Diskurs darüber führen“.
Im Bereich der künstlichen Intelligenz – Blümel ist heute CEO vom Mare Tech Park – müsse Österreich auf Datentransparenz und Deregulierung setzen, um nicht den Anschluss zu verlieren.

Auf die Frage, wann Sebastian Kurz bald in die Politik zurückkehren werde, kontert Blümel: „Ich habe das Gefühl, dass die Hoffnung oder die Angst vieler, sich da nicht so bald erfüllen“ werde. Kurz „verspürt nicht die Motivation“ für ein Comeback.

