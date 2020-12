Corona-Tests für körpernahe Berufsgruppen sind jetzt Pflicht

Die Bundesregierung ändert ihre Teststrategie und setzt nun vermehrt auf Massentests und verpflichtende Tests in körpernahen Berufsgruppen.

Nachdem am Heiligen Abend und am Christtag Treffen mit zehn Personen erlaubt sind, gilt ab dem 26. Dezember wieder die jetzige Regel mit sechs Erwachsenen und sechs Kindern aus maximal zwei Haushalten. Das ist auch für die Silvesterfeierlichkeiten so vorgesehen, sagte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) bei einem Pressestatement am Freitagabend.



"Gerade im privaten Bereich ist die Ansteckung hoch", betonte Kurz. "Das Virus macht vor den Feiertagen keinen Halt." Das Ansteckungsniveau sei nach wie vor zu hoch. "Die Pandemie ist alles andere als vorbei", sagte Kurz. Im Jänner, Februar und März würden noch "harte Zeiten" auf die Österreicher zukommen.



Der Bundeskanzler kündigte die zweite Tranche der Massentests für Jänner an. In den Ländern erfolgt dies von 8. bis 10. Jänner, in Wien sogar bis 17. Jänner. Körpernahe Berufsgruppen müssen sich ab 8. Jänner alle zwei Wochen testen lassen, dazu zählen etwa Lehrer und Pädagogen. Die Gruppen würden nun von der Regierung gemeinsam mit den Sozialpartnern festgelegt.