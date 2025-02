Nach Amok-Horror von Villach: Das sagen ÖVP-Stocker und SPÖ-Babler

Nach dem furchtbaren Messer-Amok von Villach melden sich jetzt ÖVP-Chef Cristian Stocker und SPÖ-Chef Andreas Babler zu Wort.

Auf X schrieb Stocker: "Entsetzliche Tat heute Nachmittag in Villach. Der Täter muss zur Rechenschaft gezogen und mit aller Härte des Rechtsstaats bestraft werden. Meine Gedanken sind bei den Hinterbliebenen des Todesopfers und allen, die bei dieser erschütternden Gewalttat verletzt wurden."

Zivilcourage eines Augenzeugen

Und weiter: "Es ist der Zivilcourage eines Augenzeugen zu verdanken, dass noch Schlimmeres verhindert wurde. Danke auch an alle Einsatzkräfte, die innerhalb kürzester Zeit zur Stelle waren. Wir alle wollen in einem sicheren Österreich leben. Das heißt, wir müssen auch politisch alle Hebel in Bewegung setzen, dass solche Horrortaten in Zukunft verhindert werden können."

Entsetzliche Tat heute Nachmittag in Villach. Der Täter muss zur Rechenschaft gezogen und mit aller Härte des Rechtsstaats bestraft werden. Meine Gedanken sind bei den Hinterbliebenen des Todesopfers und allen, die bei dieser erschütternden Gewalttat verletzt wurden.



Es ist der… — Christian Stocker (@_CStocker) February 15, 2025

Das sagt Babler

Die Nachricht vom Gewaltverbrechen in #Villach ist erschütternd. Mein tiefstes Mitgefühl gilt der Familie und allen Angehörigen des Jugendlichen, der sein Leben verloren hat. Meine Gedanken sind bei den Verletzten. Wir haben es der mutigen Zivilcourage eines Passanten und den… — Andi Babler (@AndiBabler) February 15, 2025

Andreas Babler schrieb auf X: "Die Nachricht vom Gewaltverbrechen in Villach ist erschütternd. Mein tiefstes Mitgefühl gilt der Familie und allen Angehörigen des Jugendlichen, der sein Leben verloren hat. Meine Gedanken sind bei den Verletzten. Wir haben es der mutigen Zivilcourage eines Passanten und den Einsatzkräften zu verdanken, dass der Täter gestoppt und verhaftet werden konnte. Klar ist: Hier muss die volle Härte des Rechtsstaats wirken. Verbrechen wie diese dürfen in unserer Gesellschaft einfach nicht passieren."