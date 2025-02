Das sagt Babler zum FPÖ-ÖVP-Crash

SPÖ-Chef Andreas Babler hat in einer Videobotschaft angeboten, eine Experten-Regierung zu stützen oder mit der ÖVP erneut zu verhandeln. Dabei rechnet er auch mit Blau-Schwraz ab.

"FPÖ und ÖVP haben die Verhandlungen abgebrochen. Das unwürdige Feilschen um Macht und Posten konnten wir in den letzten Stunden live mitverfolgen. So ein Umgang hätte unserem Land nicht gut getan", sagt SPÖ-Chef Andreas Babler in einem Video, das er gerade in Sozialen Medien geteilt hat.

"Was unser Land aber nun umso mehr braucht, ist Stabilität. Die budgetäre Lage stellt Österreich vor Herausforderungen, die gelöst werden müssen. Handlungsfähigkeit muss daher vor Stillstand, das Staatsinteresse vor dem Parteiinteresse stehen", sagt Babler.

Experten-Regierung

"Deshalb habe ich Alexander Van der Bellen mitgeteilt, dass wir bereit sind, eine Regierung von anerkannten Persönlichkeiten zu stützen. So können wir den Parlamentarismus stärken. So können wir dafür sorgen, dass Österreich vorwärts kommt."

Erneut mit ÖVP verhandeln

"Ich habe dem Bundespräsidenten aber auch versichert, dass wir weiterhin für Verhandlungen bereit sind: Setzen wir uns zusammen. Finden wir Lösungen. Damit wir unser Land wieder vorwärts bringen können", sagt Babler.