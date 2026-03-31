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© Getty Images

Innenministerium

Diese Syrer müssen Österreich verlassen

31.03.26, 17:45
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Der deutsche Kanzler will die Ausreise von 80 Prozent der Syrer binnen drei Jahren. Wie ist die Lage in Österreich, wo rund 100.000 Syrer leben? oe24 hat nachgefragt.

Der deutsche Kanzler Friedrich Merz will eine Rückkehr von rund 80 Prozent der in Deutschland lebenden syrischen Flüchtlinge innerhalb der nächsten drei Jahre. Dies sei auch der Wunsch des syrischen Präsidenten Ahmed al-Sharaa, sagte Merz am Montag bei dessen Besuch in Berlin. In Deutschland leben rund einer Million Menschen aus Syrien.

Seit Dezember 2024 bereits 1.047 Syrer freiwillig bei der Rückkehr unterstützt 

Wie sieht die Lage in Österreich aus? Aus dem Innenministerium heißt es auf oe24-Anfrage: "All jene Syrer, die rechtskräftig nicht bleiben dürfen, weil sie keinen positiven Bescheid erhielten oder straffällig wurden, müssen das Land verlassen."

Österreich unterstützt Syrerinnen und Syrer bei der Rückkehr in die Heimat. "Seit Dezember 2024 wurden bereits 1.047 Personen freiwillig bei der Rückkehr unterstützt, wobei der Februar 2026 mit 135 Rückkehrern bisher der stärkste Monat war" heißt es aus dem Innenministerium.

Ziel der Unterstützung ist, selbstständige Rückkehr zu ermöglichen und Perspektiven vor Ort zu schaffen. Das BMI fördert informierte Entscheidungen durch landesweite Rückkehrberatung (BBU GmbH) und unterstützt die Rückkehr organisatorisch, finanziell sowie durch Reintegrationsangebote. Pro Person gibt es rund 1.000 Euro, bei Familien ist es gedeckelt.

Die Zulässigkeit einer Ausreise oder Rückkehr wird in jedem Fall individuell geprüft. Ausreisen erfolgen laufend: 2025 sind 928 Syrerinnen und Syrer aus Österreich ausgereist (808 freiwillig, 120 zwangsweise), 2026 bisher 181 (174 freiwillig, 7 zwangsweise).

Drei Syrer wurden bereits direkt zwangsweise nach Syrien abgeschoben. Österreich war das erste Land in der EU, das nach 20 Jahren (im Assad-Regime war das nicht möglich) so gehandelt hat. Es gehe auch um die Signalwirkung, heißt es. Künftig könnten die direkten Abschiebungen zunehmen. Eine konkrete Zahl, wie viele Syrer Österreich in den nächsten drei Jahren verlassen müssen - so wie sie in Deutschland genannt wurde - nennt man hierzulande nicht.

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