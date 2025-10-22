Alles zu oe24VIP
© orf

ZIB2

Eva-Maria Holzleitner: "Das ist absolut rückwärtsgewandt"

22.10.25, 22:26
Eva-Maria Holzleitner, die Frauenministerin, war im ZIB2-Studio zu Gast. 

Das Thema beim ORF war die Gleichstellung von Frauen und Männern. Holzleitner betonte, man wolle von den besten Ländern lernen und mehr Frauen in repräsentativen Funktionen.

Zu wenig Frauen in Führungspositionen: "Das ist absolut rückwärtsgewandt", sagte Holzleitner. Man wolle aufschließen, sagte die SPÖ-Politikerin.

"Luft nach oben" 

Auch die SPÖ habe noch Hausaufgaben zu erledigen: "Natürlich ist auch noch in der SPÖ Luft nach oben", so Holzleitner, die Bundesvorsitzende der SPÖ-Frauen ist.

Für die Quote

Vorbild beim Thema Gleichstellung ist für Holzleitner Island. Zum Thema Quote betonte Holzleitner, man sei dazu in Verhandlungen. Man wolle auf die Qualität der Frauen nicht verzichten, auch wenn es um den Wirtschaftsstandort Österreich geht, so Holzleitner, und die SPÖ-Politikerin betonte weiter, dass die SPÖ klar für Quoten stehe.

