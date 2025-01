FPÖ-Haimbuchner attackiert VdB

Der Chef der FPÖ in Oberösterreich ist heftig auf VdB losgegangen.

In einem Statement sagte er: „Bundespräsident Van der Bellen hat - vorhersehbar durch seinen Regierungsbildungsauftrag an Nehammer, der von Beginn an zum Scheitern verurteilt war - unser Land an den Rand einer veritablen Staatskrise manövriert."

Haimbuchner weiter: „Dass Nehammer bei den Verhandlungen mit der Babler-SPÖ einen Bauchfleck hinlegt, war seit Langem klar, nur der Bundespräsident scheint davon überrascht worden zu sein. Bundespräsident Van der Bellen muss jetzt umgehend zum Wohle des Landes handeln. Die Zeit des Taktierens und Manövrierens um den heißen Brei muss ein Ende haben und der Wählerwille endlich akzeptiert und umgesetzt werden.“