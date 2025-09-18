FPÖ stabil klar auf Platz 1

Die neue Lazarsfeld-Umfrage für oe24 zementiert Kickl als Nummer 1 scheinbar ein.

Umfrage. Auch in der aktuellen Lazarsfeld-Gesellschaft-Umfrage (Befragungszeitraum: 15.09 bis 16.09 bzw 08.09 bis 09.09) kumulativ 2000 Online-Befragte) liegt die FPÖ deutlich voran.

Sonntagsfrage: Wen würden Sie am Sonntag wählen? © oe24

Laut Lazarsfeld-Gesellschaft käme die Partei von FPÖ-Chef Herbert Kickl auch diese Woche stabil auf 36 Prozent. Erst ganze 15 Prozentpunkte dahinter – auf 21 Prozent – käme die Kanzlerpartei ÖVP in der klassischen Sonntagsfrage (wen würden Sie am Sonntag wählen). Die SPÖ würde laut Lazarsfeld weiterhin bei desaströsen 18 Prozent liegen.

Kanzlerfrage: Wen würden Sie direkt zum Kanzler wählen? © oe24

Kickl auch in Kanzlerfrage Erster

Die Neos kämen auf 8 Prozent, die Grünen auf 11 Prozent und die KPÖ auf drei Prozent.

Bemerkenswert in dieser Umfrage: Es gibt im Vergleich zur Vorwoche keinerlei Verschiebungen. Die Parteiwerte scheinen wie eingefroren zu sein.

Auch die (fiktive) Kanzlerfrage führt Kickl mit 29 Prozent laut Lazarsfeld-Umfrage weiter an. Dahinter käme erst der amtierende Kanzler Christian Stocker mit 18 Prozent( minus ein Prozentpunkt) sowie SPÖ-Chef Andreas Babler mit 15 Prozent, Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger (11 Prozent) und Leonore Gewessler 8 Prozent.