"Herby, chill halt amal!" – Kogler verspottet Kickl

In einem Instagram-Video führt der Grünen-Politiker Werner Kogler vor, wie einfach der Pfandautomat funktioniert, und teilt gegen FPÖ-Chef Herbert Kickl aus: "Der arme Herbert, jetzt hat er schon wieder Angst. Was für ein Volkskanzler."

Der frühere Vizekanzler und derzeitige stellvertretende Klubobmann der Grünen, Werner Kogler, sorgt mit einem Instagram-Video für Aufsehen, in dem er sich über FPÖ-Chef Herbert Kickl lustig macht. Anlass ist die anhaltende Kritik der FPÖ am Einwegpfand, das seit 1. Jänner 2025 in Österreich gilt.

Kogler: "Der arme Herbert, jetzt hat er schon wieder Angst"

In dem ironisch gehaltenen Clip zeigt Kogler, wie einfach der Pfandautomat funktioniert, und spottet: "Der arme Herbert, jetzt hat er schon wieder Angst. Was für ein Volkskanzler." Dabei verweist er auf Kickls vermeintliche Scheu vor Flaschen und Automaten – mit einem Seitenhieb auf frühere Skandale der FPÖ. Kogler: "Dabei haben ja die Blauen genug Erfahrung mit Flaschen-Recycling von ewigen, unzähligen Einzelfällen." Begleitet wird das Video von dem Kommentar: "Nur keine Angst, Herbert. Das Flaschenpfand tut dir nix - ist aber gut für unsere Natur!"

Die Reaktionen auf Koglers Instagram-Seite sind überwiegend positiv. Viele Nutzer loben Koglers Humor und kritisieren gleichzeitig die Anti-Pfand-Kampagne der FPÖ als "peinlich" oder "absurd". "Witzig warum gerade Herbert Angst vor Flaschen hat, nachdem er ständig von etlichen umgeben ist", schreibt ein User unter das Video. "Werner kanns der Macht es richtig genauso ist es", schreibt eine Userin.

Die Hintergründe des Polit-Streits

Hintergrund: Das von der früheren grünen Umweltministerin Leonore Gewessler eingeführte Einwegpfand auf PET-Flaschen und Dosen soll den Umweltschutz fördern und die Recyclingquote steigern. Laut Umfragen befürwortet eine große Mehrheit der Bevölkerung die Maßnahme. Die FPÖ lehnt das Pfand vehement ab und sammelt derzeit Unterschriften für dessen Abschaffung über eine Online-Petition.

Koglers Video stellt eine direkte Reaktion auf diese Kampagne dar.