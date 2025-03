Hier sitzt neue Europaministerin am Boden

Europaministerin Claudia Plakolm startet in ihren neuen Job mit Telefonaten mit ihren Central-5-Amtskollegen.

Die "Central 5" bestehen aus den zentraleuropäischen Ländern Slowakei, Slowenien, Tschechien, Ungarn und Österreich. Plakolm will sich in den folgenden Wochen mit den Amtskollegen aus den jeweiligen Ländern treffen und über die zukünftige Beziehung der einzelnen Länder sprechen.

Gemeinsame Werte und Traditionen

Sie tauschte sich telefonisch am Donnerstag mit den Amtskollegen aus. „Die Slowakei, Slowenien, Tschechien, Ungarn und Österreich liegen zentral in der Europäischen Union. Viel zu lange hat der Eiserne Vorhang uns von diesen Nachbarn getrennt. Die gemeinsame Geschichte der fünf Staaten verdeutlicht, was die Europäische Union ausmacht: Eine Region der gemeinsamen Werte und Traditionen, die durch die EU wieder zusammengefunden hat“, so Europaministerin Claudia Plakolm.

Plakolm wird sich am 20.3. mit dem tschechischen Europaminister Martin Dvořák in Prag treffen. Dabei handelt es sich neben der Teilnahme am RAA am 18.3. in Brüssel um den ersten Auslandstermin der Europaministerin.