Industrie-Strategie: Regierung und Sozialpartner legen los

Österreich soll eine Industrie-Strategie bekommen.

Am Donnerstag gab es im Wirtschaftsministerium einen „Sozialpartner- Austausch“ zur geplanten Industrie-Strategie.

"Bekenntnis zur produzierenden Wirtschaft"

„Das ist das Bekenntnis zur produzierenden Wirtschaft, zur Industrie“, sagte Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP), der sich mit weiteren Ministern und Sozialpartnern am Donnerstag zu einem Gipfel für die Industrie-Strategie einfand.

Rückgang der Industrie-Produktion

Er sprach von „Herausforderungen“ und dem Rückgang der Industrie-Produktion, der in Österreich so groß ist wie in keinem anderen EU-Land.

Mitdiskutiert haben Infrastrukturminister Peter Hanke (SPÖ), AK-Chefin Renate Anderl, WKÖ-Präsident Harald Mahrer und Wolfgang Katzian, der Präsident des Österreichischen Gewerkschaftsbundes. Damit Österreichs Industrie wieder auf die Beine komme, brauche es einen Plan.