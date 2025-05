Nach JJs Anti-Israel-Eklat: Nepp attackiert die Regierung

Der FPÖ-Politiker kritisiert die Bundesregierung scharf.

JJ, bürgerlich Johannes Pietsch, holte mit der Pop-Opern-Ballade "Wasted Love" den dritten ESC-Sieg für Österreich. Wenige Tage später sorgt er für einen Eklat, der ihm schadet, aber auch dem ORF und dem Song Contest in Österreich 2026.

JJ will ESC in Wien - aber "ohne Israel"

Im Interview mit der spanischen Zeitung "ABC" sagte er, dass der nächste ESC in Wien "ohne Israel" stattfinden sollte: "Es ist sehr enttäuschend, dass Israel noch am Wettbewerb teilnimmt." Für ihn ist die Teilnahme angesichts der Militäroperationen im Gazastreifen fragwürdig. Er verglich die Situation mit dem Ausschluss Russlands 2022 nach dem Überfall auf die Ukraine. Den Anschlag der Hamas im Oktober 2023, bei dem 1.200 Israelis getötet wurden, erwähnte er aber mit keinem Wort.

Video zum Thema: Nach JJ-Eklat: Wackelt jetzt sogar der ESC in Österreich?

"Herzerl" für Anschlag auf Israelis in den USA

Like. Dann aber die Eskalation: Am Donnerstag taucht auch ein Like von JJ bei einem "Standard"-Posting auf Instagram über den Anschlag in Washington, bei dem zwei israelische Botschaftsmitarbeiter getötet wurden, auf. Später entfernt JJ das "Herz" wieder. Doch der Eindruck, er billige die Gewalt, bleibt.

Nepp attackiert Regierung

Die Wogen gingen hoch, die Politik übte scharfe Kritik. Der Wiener FPÖ-Chef Dominik Nepp nutzte die Gelegenheit, um die Regierung zu kritisieren, indem er ein Foto, das JJ gemeinsam mit der Bundesregierung zeigt, auf X postete und schrieb: "So feiert unsere Bundesregierung einen Antisemiten - und macht ihn damit salonfähig."

Wer Israels Selbstverteidigung mit Russlands Angriffskrieg gleichsetze und jüdische Terroropfer in Washington "mit einem Like verhöhnt, hat keinen Platz auf dem Parkett der Republik. Wehret den Anfängen!", so Nepp.