Kanzler-Ansage aus Home-Office: „Dürfen nicht den Mut verlieren“

Nach Rücken-OP

Kanzler-Ansage aus Home-Office: „Dürfen nicht den Mut verlieren“

11.11.25, 11:50
Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP), der sich derzeit von seiner Rücken-OP erholt, hat sich mit einer neuen Regierungskampagne zurückgemeldet.  

 Unter dem Titel „Stimmen für den Aufschwung“ ruft Kanzler Stocker die Bevölkerung zu Zusammenhalt und Durchhaltevermögen auf.


 

„Nicht den Mut verlieren“

„Viele Menschen haben derzeit den Eindruck, dass Perspektiven fehlen und Unsicherheiten überwiegen. Ob im Job, beim Einkauf oder beim Blick in die Zukunft“, schreibt der Kanzler auf Instagram. Sein Appell: „Wir dürfen nicht den Mut verlieren.“

In seiner Videobotschaft betont er: „Wir haben in Österreich schon viele Herausforderungen gemeistert und wir sind immer gestärkt daraus hervorgegangen.“ Sein Credo: „Wir können wieder Großes schaffen, wenn wir alle gemeinsam anpacken.“

Die ersten Videos der Kampagne sind bereits veröffentlicht, in den kommenden Wochen sollen laufend neue folgen.

