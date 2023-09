Im September kommen gleich zwei Filme über Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) in die heimischen Kinos. Jetzt macht auch ein Trailer über SPÖ-Chef Andreas Babler die Runde.

Mit "Projekt Ballhausplatz" (21.9.) und "Kurz – Der Film" (8.9.) feiern noch in diesem Monat zwei Dokumentation über Sebastian Kurz Premiere auf den österreichischen Kino-Leinwänden. Doch SPÖ-Chef Andreas Babler könnte dem Ex-ÖVP-Chef bald cineastische Konkurrenz machen – das suggeriert zumindest ein neuer Trailer auf X (Twitter).

In Hollywood-Manier und einer gehörigen Portion Dramatik wird über 2:12 Minuten wird Bablers Aufstieg vom Traiskirchner Bürgermeister an die Spitze der Partei beleuchtet – Wahlpanne am Parteitag inklusive. Stoff für einen Thriller gäbe es in der SPÖ nach den Turbulenzen der vergangenen Monate nicht nur durch das Duell Bablers mit dem burgenländischen Landeshauptmann Hans Peter Doskozil freilich genug.

Ich freue mich, heute meinen Trailer zu „Babler - Der Film“ präsentieren zu dürfen.



Babler - Der Film demnächst im Kino. #Bablerfilm pic.twitter.com/8UBx08OrV1 — Omar El Ramo (@RamoFilm) September 4, 2023

Das steckt hinter dem Trailer

Doch wird der SPÖ-Chef nun wirklich bald zum Kinostar? Begeisterte Sozialdemokraten müssen an dieser Stelle enttäuscht werden, vorerst bleibt das Parlament Bablers politische Bühne. Hinter dem – durchaus gut gemachtem – Trailer steckt der freiberufliche Videograf Omar El Ramo, der sich mit dem Clip einen Gag erlaubt hat. Offenbar handelt es sich um eine Persiflage auf den kommen Kurz-Film.

El Ramo dürfte jedoch bei zahlreichen Roten ins Schwarze getroffen haben. Auf X (Twitter) erntete der Filmemacher zuhauf begeisterte Kommentare.