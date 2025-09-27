Kurz: "Keiner sieht Europa noch positiv"

Sebastian Kurz traf in New York zwar einige Finanzgrößen und auch diverse Journalisten, aber nicht die Austro–Politiker, die seine Visite über Instagram verfolgen konnten.

Im oe24-Gespräch in NYC meinte Kurz, dass "es problematisch ist, dass niemand mit dem man redet noch einen positiven Blick auf Europa" habe.

Europa verliert an an Wettbewerbsfähigkeit

Europa habe ein "viel zu hohes Defizit und verliert an an Wettbewerbsfähigkeit und insbesondere was den Bereich der künstlichen Intelligenz betrifft, fallen wir immer weiter zurück".

Meinl-Reisinger mit Rede vor dem UNO–Sicherheitsrat

Außenminister Beate Meinl-Reisinger hielt übrigens am Donnerstagabend eine Rede vor dem UNO–Sicherheitsrat wo es um die Bedeutung der KI ging.