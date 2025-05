KZ-Gedenken: Kritik an Teilnahme von Königspaar

In Spanien wird Kritik an der Teilnahme des spanischen Königspaares an den Gedenkveranstaltungen zur Befreiung des Konzentrationslagers Mauthausen vor 80 Jahren laut.

Der spanische Verband zur Wiedererlangung der historischen Erinnerung (ARMH) forderte das Königshaus in einem der APA vorliegenden Schreiben sogar auf, die Teilnahme abzusagen.

Spaniens König Felipe VI. und Königin Letizia nehmen auf Einladung von Bundespräsident Alexander Van der Bellen am 11. Mai an der Internationalen Befreiungsfeier in der KZ-Gedenkstätte Mauthausen teil. Mit 7.000 Insassen stellten die Spanier im KZ eine der größten Häftlingsgruppen. Es handelte sich um Gefangene, die im Spanischen Bürgerkrieg (1936-1939) auf der Seite der Republik gegen den Putsch-General und späteren faschistischen Diktator Francisco Franco kämpften und nach dessen Sieg nach Frankreich flüchteten.

Hier schlossen sie sich der französischen Armee im Kampf gegen die deutsche Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg an. Nach der Niederlage Frankreichs gab Diktator Franco Hitler und seinem Nazi-Regime grünes Licht, die insgesamt 15.000 gefangenen "Rotspanier" in Konzentrationslager zu internieren. Die meisten kamen in die Lager von Mauthausen und Gusen.

Opferverband sieht Anwesenheit als ethisch nicht vertretbar

Viele spanische Gefangene wurden in Mauthausen für den Bau der berüchtigten Todesstiege herangezogen, über die die KZ-Häftlinge Granitblöcke aus dem Steinbruch ins Lager schleppen mussten. Die knapp 2.200 überlebenden Spanier zählten zu den Letzten, die Österreich nach der Befreiung verlassen konnten. In ihre Heimat konnten sie aber nicht zurück. Diktator Franco regierte das Land bis zu seinem Tod 1975 mit eiserner Hand.

Für den Franco-Opferverband ARMH ist die Anwesenheit der spanischen Könige am Gedenktag in Mauthausen ethisch und moralisch nicht vertretbar, weil die spanische Monarchie eine Hinterlassenschaft der Franco-Diktatur sei. ARMH-Vorsitzender Emilio Silva erinnert daran, dass Franco die spanische Republik abschaffte und Juan Carlos I., den Vater des aktuellen Königs, 1969 als seinen Erben und Stellvertreter ernannte. Die Bourbonen seien Könige von "Francos Gnaden".

Verurteilung der Verbrechen vermisst

"Weder Juan Carlos noch Felipe VI. haben die Franco-Diktatur und ihre Verbrechen verurteilt. Deshalb wäre es gegenüber den Opferfamilien ein fehlender Respekt, wenn nun die Könige in Mauthausen Spanien vertreten", so Emilio Silva im Gespräch mit der APA. Bereits Anfang des Jahres hagelte es Kritik für König Felipe, weil er nicht an der Eröffnungsveranstaltung zu den Gedenkfeierlichkeiten zum 50. Todesjahr von Franco teilnahm. In diesem Jahr feiert Spanien Francos 50. Todestag am 20. November mit einer Vielzahl an Veranstaltungen als das Ende der Diktatur und den Beginn der spanischen Demokratie.

"Unserer Ansicht nach kann ein Staatsoberhaupt, das die Diktatur nicht verurteilt hat, nicht an einer Veranstaltung teilnehmen, bei der der Freilassung Tausender spanischer republikanischer Gefangener gedacht wird, die aufgrund Francos direkter Intervention in Nazi-Lager deportiert worden waren", stellt der ARMH-Vorsitzende klar.

Tatsächlich tut sich auch die spanische Politik heuer immer noch schwer mit einer klaren Verurteilung der Franco-Diktatur, was auch an dem langen Schweigepakt und den Amnestiegesetzen von 1977 liegt, die den friedlichen Übergang zur Demokratie ermöglichen sollten. Selbst die konservative Volkspartei von Oppositionsführer Alberto Núñez Feijóo tut sich schwer damit, ihre eigene Franco-Vergangenheit abzulegen. Unterdessen sprechen Vertreter der rechtspopulistischen Vox, Spaniens drittstärkster Parlamentsfraktion, sogar immer wieder offen ihre Sympathien für das Franco-Regime aus.

Erst mit Bürgerinitiativen wie der im Jahr 2000 gegründeten ARMH begann langsam eine Aufarbeitung der Verbrechen der Franco-Diktatur und die Suche nach anonymen Massengräbern, in denen bis heute noch Zigtausende Franco-Opfer vermutet werden, so Emilio Silva. Auch die Erinnerung an die spanischen Opfer in Konzentrationslagern der Nazis ließ lange auf sich warten. Mit dem Sozialisten José Luis Rodríguez Zapatero war zum 60. Jahrestag der KZ-Befreiung am 5. Mai 2005 zum ersten Mal ein spanischer Regierungschef in Mauthausen.