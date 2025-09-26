Links-Protest und ANTIFA-Film gegen Kickl & FPÖ-Parteitag

Morgen begeht die FPÖ in Salzburg ihren Parteitag, auf dem sich Herbert Kickl der Wiederwahl stellt. Linke Gruppen mobilisieren gegen den Parteitag und zeigen zur Einstimmung einen ANTIFA-Film.

Die Freiheitlichen kommen am morgigen Samstag zu ihrem Parteitag zusammen. Bundesparteiobmann Herbert Kickl soll dabei im Amt bestätigt werden, bevor der politische Herbst der Blauen so richtig Fahrt aufnimmt.

© APA/ROLAND SCHLAGER

Protest gegen den Parteitag der FPÖ

In Salzburg kündigt sich schon vorab Protest gegen den Parteitag der FPÖ an. Verschiedene linke Gruppierungen mobilisieren gegen das Treffen. Mit den Parolen "Faschismus zerschlagen", "Parteitag versalzen" und "Österreich solidarisch" will man das blaue Spitzentreffen stören. Unter anderem rufen die sozialistischen Studenten vom VSStÖ Salzburg zum Protest auf.

ANTIFA-Film

Zur Einstimmung will man sich schon am Freitag in Salzburg treffen, zu einer Vorführung des Dokumentarfilms „ANTIFA – Schulter an Schulter, wo der Staat versagte“. Die Polizei gibt an, dass insgesamt drei Demonstrationen angemeldet sind. Darunter auch eine Demo, die sich mit Kickl und der FPÖ solidarisiert.