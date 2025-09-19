Mieten, Pensionen, Teuerung: Babler im ORF unter Druck

In der ZIB2 im ORF war Vizekanzler Andreas Babler zu Gast. Es ging um Mieten, Pensionen, Teuerung.

"Die SPÖ unter Druck", so kündigt der ORF den ZIB2-Auftritt von SPÖ-Chef Andreas Babler bereits vorab an.

Rote Freude über Mietpreisbremse

Babler lobte eingangs die Mietpreisbremse als "großen Schritt", den man erreicht habe. Für Babler der Verdienst der Sozialdemokratie.

Im Pensions-Dilemma

Angesprochen auf die Pensionsdebatte mahnte Babler an, man habe eine "desaströse Bilanz" von der Vorgängerregierung übernommen. Von der Pension müsse man gut leben können, das sei sein Anspruch - und der seiner Partei, verteidigte Babler den SPÖ-Kurs. "Jetzt ist eine außergewöhnliche Situation", damit rechtfertigte Babler, dass in Sachen Pensionen auch Einschnitte notwendig gewesen seien.

Russland auf Konfrontationskurs mit dem Westen

Ein weiteres Thema in der ZIB2 waren die russischen Provokationen gegen die NATO. Nach dem jüngsten Drohnen-Eklat in Polen rief Estland heute die NATO nach Artikel 4 zu Beratungen zusammen, nachdem Russenjets über Estland aufgetaucht waren. Auch Polen meldete wenige Stunden später Verletzungen des Luftraums durch Militärflieger aus Russland.

Babler verurteilte in der ZIB2 die "Verletzungen der Souveränität" der betroffenen Staaten Estland und Polen. Babler forderte europäische Solidarität ein und plädierte für Zusammenhalt gegen Russland: "Das braucht unsere volle Aufmerksamkeit", so der Vizekanzler.

Babler will wieder kandidieren

Am Montag dieser Woche waren die Sozialdemokraten zu ihrer ersten Gremiensitzung nach der Sommerpause zusammengekommen. Das Ergebnis: Andreas Babler wurde einstimmig nominiert, wieder für den roten Parteivorsitz zu kandidieren. Der Parteitag soll im März 2026 stattfinden. Harmonie nach außen, vergessen schien fast der rote Zwist, um die Pensionsanpassungen.