Christian Hafenecker

US-Botschaft

Nach Kirk-Mord: FPÖ-General fordert Rücktritt von Karner

14.09.25, 15:56
In den USA wurde der Trump-Vertraute Charlie Kirk mit einem Schuss in den Hals ermordet. Jetzt spricht FPÖ-General Christian Hafenecker von einem Vorfall rund um die US-Botschaft in Österreich und fordert Innenminister Karner zum Rücktritt auf. 

Hafenecker einleitend in einer Aussendung der Freiheitlichen: „Am Freitag wurde die amerikanische Botschaft im Umfeld von Gedenkveranstaltungen anlässlich des feigen Mordes an dem US-Bürger Charlie Kirk zur Zielscheibe von Attacken und Verwüstungen. Kerzen und Blumensträuße wurden zerstört, ein Bild der Zerstörung hinterlassen. Noch schwerer wiegt, dass all dies ohne Einschreiten der Behörden geschehen konnte.“

Demo und Gegendemo 

Bei dem Gedenken an Kirk erinnerte, wie Videoaufnahmen im Netz zeigen, eine kleinere Gruppe, unter der wohl auch der Kopf der Identitären, Martin Sellner, war, an den Trump-Vertrauten. Eine Gegendemonstration wurde von Seiten der Antifa organisiert. 

FPÖ gegen Karner

Herbert Kickls rechte Hand nimmt das zum Anlass und fordert den Rücktritt von Innenminister Karner: „Doch was unternimmt ÖVP-Innenminister Karner? Nichts – absolut nichts. Er versteht weder Österreichs Innenpolitik noch seine Aufgaben als Innenminister. Statt Verantwortung zu übernehmen, beschränkt er sich auf die Verwaltung von Machtverhältnissen. Wenn das Innenministerium beim Schutz einer Botschaft derart versagt, ist der Rücktritt die einzige logische Konsequenz."

© APA

© APA/HELMUT FOHRINGER

Wirbel um Kirk-Mord 

Hafenecker weiter: "Karner soll sich zudem auch grundsätzlich zu diesem offenen Akt der Gewalt gegen Andersdenkende äußern. Offensichtlich gibt es auch mitten in Österreich ein veritables Sicherheitsproblem und Risiko hinsichtlich offener Gewalt bis hin zu einer offensichtlichen Gefährdung von Andersdenkenden – und der Innenminister sieht zu und versucht, die nächsten Probleme zu vertuschen."

"Dieser untragbare Innenminister"

Geht es nach dem Blauen, droht politisches Ungemach - und Hafenecker will deshalb wiederholt den Rücktritt von Karner: "Dieser Skandal wird uns noch lange beschäftigen! Dieser untragbare Innenminister sollte hoffentlich sofort zurücktreten!“, so der FPÖ-Generalsekretär.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

