Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Politik-Live
Startseite Affären Meinungen Parteien Politik-Insider Regierung
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie Mörwald kocht
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Politik
Markus Marterbauer
© APA/HANS KLAUS TECHT

Finanzminister

Marterbauer mit neuen Zahlen: Defizit steigt um eine Milliarde

Von
02.10.25, 10:56 | Aktualisiert: 02.10.25, 13:01
Teilen

Nach wilden Spekulationen über ein noch höheres Budget-Defizit schafft Finanzminister Marterbauer jetzt Klarheit und liefert neue Zahlen.

oe24 weiß, wie es wirklich um das Budget in Österreich steht.

Defizit ist höher 

Finanzminister Markus Marterbauer präsentierte die aktuellen Budgetzahlen für 2025: Das Defizit ist zwar etwas höher - im Verhältnis zum BIP bleibt die Prognose aber fast gleich.

„Es war in den letzten Tagen viel von der Situation des Budgets die Rede, diese Meldungen basieren auf Unkenntnis der budgetären Vorgänge“, gibt Markus Marterbauer (SPÖ) Entwarnung. Und das sind die trockenen Zahlen:

Defizit von 22,21 Mrd. Euro angenommen 

Bei der Budgetrede hatte Marterbauer ein Defizit von 22,21 Mrd. Euro angenommen - nach den ersten Zahlen des 3. Quartals dürfte es 23,21 Mrd. sein. „Die Verschlechterung kommt primär von Ländern und Gemeinden“, so Marterbauer, auch die Sozialversicherung bilanziere schlechter als erwartet. Der SPÖ-Politiker wollte den Gemeinden aber keine Vorwürfe machen: „Sie können ihre Finanzsituation kaum beeinflussen.“

Bezogen auf das BIP bleibe man aber bei der Defizit-Prognose von 4,5 %. Zum einen könne der Bund die schlechteren Länderzahlen zum Teil auffangen, zudem wachse die Wirtschaft doch ein bisschen, deswegen bleibe die Zahl auch in etwa gleich: „Wir haben da ein bisschen Glück“, gibt Marterbauer zu. Man habe deshalb auch eine bessere Entwicklung bei den Einnahmen, so Marterbauer.

Über dem Maastricht-Defizit von 3 % 

Der Finanzminister tritt damit Meldungen entgegen, dass das Budget völlig aus dem Ruder läuft und das Defizit über die 5-%-Marke steigt.

Mit 4,5 % staatlichen Defizits bleibt Österreich zwar über dem Maastricht-Defizit von 3 %, hält aber den mit der EU-Kommission vereinbarten Pfad ein.

Laut Finanzstaatssekretärin Barbara Miedl habe der Bund im 1. Halbjahr um 13,2 Milliarden mehr ausgegeben als eingenommen, diese Zahl sei um 700 Millionen besser als veranschlagt. „Wir sind also auf Kurs“, so die ÖVP-Politikerin.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden