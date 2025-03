"Pinke Stützräder": Kickl rechnet mit "Systemdreier" ab

FPÖ-Chef Herbert Kickl ließ via Facebook kein gutes Haar an der Ampel-Regierung, die morgen angelobt wird.

Mit dem "Ja" der NEOS-Basis am Sonntagnachmittag ist die Ampel-Koalition aus ÖVP, SPÖ und NEOS besiegelt. Bereits am Montag wird sie von Bundespräsident Alexander Van der Bellen angelobt. "Jetzt hat die älteste aller Systemkoalitionen in Österreich auch offiziell seine pinken Stützräder", kommentierte FPÖ-Chef Herbert Kickl die NEOS-Mitgliederabstimmung via Facebook.

"Dieses schwarz-rot-pinke Zuckerl ist eine bittere Pille für unsere Heimat und für unsere Bevölkerung, die Rezeptur besteht aus Machtgier, Postenschacherei und der Angst vor Neuwahlen, also dem Herzstück unsere Demokratie", wettert Kickl. Der schwarz-rot-pinke "Systemdreier" setze die Politik gegen die eigene Bevölkerung fort.