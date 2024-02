× Polit-Party des Jahres zu Mikls 60er

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner feierte mit knapp 2.000 Gästen ihren 60. Geburtstag.

Eigentlich hatte die niederösterreichische Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner schon am Freitag Geburtstag, doch die große 60er-Sause legte die ÖVP-Politikerin auf den Rosenmontag, also noch rechtzeitig vor der Fastenzeit. Zahlreiche Spitzenpolitiker über alle Parteigrenzen hinweg, Promis und Persönlichkeiten aus der Wirtschaft waren beim großen Fest in Klosterneuburg zugegen.

oe24-CEOs Wolfang Zekert und Niki Fellner überreichten ein Geschenk an Mikl-Leitner: ein Buch mit allen Mikl-Storys der letzten Jahrzehnte. © VPNÖ ×

Unter den Gratulanten waren selbstverständlich ÖVP-Kollegen wie Bundeskanzler Karl Nehammer, Mikl-Vorgänger Erwin Pröll, Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka, viele ÖVP-Minister sowie das gesamte niederösterreichische Regierungsteam. Auch Landeshauptleute Thomas Stelzer und Christopher Drexler gratulierten ihrer Amtskollegin herzlich.

v.l.: VIG-Vorstand Hartwig Löger und VIG-Aufsichtsrats-Chef Günter Geyer. © Fuhrich ×

Aber auch aus anderen Parteien waren zahlreiche Gäste bei der Feier anwesend. So erwies etwa Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) der Landeshauptfrau die Ehre. Koglers Parteikollegin und Klubobfrau Helga Krismer ließ sich ebenso blicken.

Kanzler Karl Nehammer mit Flughafen-Chef Günther Ofner. © Fuhrich ×

v.l.: Ehemaliger Vizekanzler Wolfgang Brandstetter und der niederösterreichischer FPÖ-Chef Udo Landbauer. © Fuhrich ×

Die SPÖ wurde bei den Feierlichkeiten vom Ex-Bundespräsidenten Heinz Fischer sowie dem Wiener Bürgermeister Michael Ludwig vertreten. Letzterer wünschte Mikl-Leitner einen "zuverlässigen Partner". Was er damit wohl meinte?

Ex-Kanzlerin Bierlein im Gespräch mit Kanzler Nehammer. © Fuhrich ×

Ex-Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein sowie Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) fanden sich ebenso in der drittgrößten Stadt Niederösterreichs ein.

v.l.: Ehemaliger burgenländischer Landeshauptmann Hans Niessl, Umweltministerin Leonore Gewessler und Ex-Verteidigungsminister Gerald Klug. © Fuhrich ×

v.l.: Bildungsminister Martin Polaschek mit TV-Star Alfons Haider. © Fuhrich ×

Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures und Bundespräsident a. D. Heinz Fischer. © Fuhrich ×

Neben den parteipolitischen Größen kamen auch viele Promis aus Wirtschaft, Kultur und Sport wie etwa der Wiener Flughafen-Chef Günther Ofner, Vienna Insurance Group-CEO Hartwig Löger, IV-Präsident Kari Ochsner oder der Vorsitzende der Wien Energie-Geschäftsführung Michael Strebl.

© Fuhrich ×

Mikl-Leitner: "Bin eigentlich überwältigt"

Angesichts der riesigen Gratulanten-Schar zeigte sich Mikl-Leitner "eigentlich überwältigt". Beim Feiernachmittag sei er "sehr warm ums Herz" geworden, betonte die Landeshauptfrau bei ihrem Statement. Ein großes Geschenk sei, dass ihre 87-jährige Mutter an ihrer Seite sein könne.

© Fuhrich ×

Hervorgestrichen wurden von der Landeschefin mit einem Blick in den politischen Rückspiegel "all die wunderbaren Begegnungen" mit Wegbegleitern und der Bevölkerung. Auf die kommenden Jahre blicke sie als "grenzenlose Optimistin" zuversichtlich voraus. "Wenn ich mir etwas wünschen darf, dann in Zukunft mehr Wertschätzung in der Politik und vor allem auch gegenüber der Politik."

© Fuhrich ×

Nehammer durfte "ganze Bandbreite von Hanni kennenlernen"

Launig und reich an Anekdoten verlief die von Schauspielerin Kristina Sprenger moderierte Interviewrunde. Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hielt dabei fest, dass er bereits die "ganze Bandbreite der Hanni kennenlernen durfte", von der Tätigkeit in der Landespartei in Niederösterreich bis hin zur aktuellen Konstellation. Attestiert wurde der Landeschefin auch eine gewisse Hartnäckigkeit: "Ich kenne kaum jemanden, der so in der Lage ist, zu jeder Tages- und Nachtzeit anzurufen, wenn ihr etwas wichtig ist."

Erwin Pröll ist "schuld" an Mikl-Leitners Polit-Engagement

Alt-Landeshauptmann Erwin Pröll (ÖVP) blickte darauf zurück, dass er seine spätere Nachfolgerin Mikl-Leitner vor 32 Jahren bei einer Buchpräsentation im Wienerwald kennengelernt habe. Die "quicke, lebendige Weinviertlerin" sei "plötzlich aufgetaucht", in der Folge habe sich das politische Engagement der heutigen Jubilarin ergeben. Mikl-Leitner griff den Ball in ihrer Rede auf und betonte, dass Pröll quasi "schuld" an ihrem Polit-Engagement sei: "Ein herzliches Danke, ich hab' viel von dir gelernt!" Neben Gesundheit und Kraft wünschte Pröll seiner Nachfolgerin auch, dass es ihr gelingen möge, "zum richtigen Zeitpunkt den richtigen Schritt in die richtige Richtung zu setzen".

v.l.: OÖ-Landeshauptmann Thomas Stelzer, Mikl-Vorgäner Erwin Pröll, Mikl-Leitner, Kanzler Karl Nehammer, steirischer Landeshauptmann Christopher Drexler und der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig. © Fuhrich ×

Auf die anhaltende "intensive Kooperation" zwischen Niederösterreich und der Bundeshauptstadt in verschiedensten Bereichen verwies Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ). Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP) zeigte sich nicht zuletzt von Mikl-Leitners Arbeitsethos angetan.

Mikl-Leitner wollte ursprünglich keine große Feier

Ursprünglich hatte Mikl-Leitner auch gar nicht im größeren Rahmen feiern wollen, hieß es im Vorfeld seitens der Landes-ÖVP. Die Liste jener Personen, die sich am Faschingsmontag am Stiftsareal in Klosterneuburg unter dem Motto "Ein Leben voller Bewegung - Ein Tag voller Begegnungen" ein Stelldichein gaben, war dann aber durchaus lang.

Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) mit Präsent und Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP). © Fuhrich ×

Gekommen waren neben zahlreichen aktiven und ehemaligen Landespolitikern u.a. auch Diözesanbischof Alois Schwarz, das Magier-Paar Thommy Ten und Amelie van Tass sowie Familie und Freunde der Landeschefin. Pianist Rudolf Buchbinder spendierte der Jubilarin ein umjubeltes Geburtstagsständchen.

Ministerin Edtstadler hatte eine Glückwunschs-Karte für Mikl-Leitner. © Fuhrich ×

Die politische Interviewrunde im Stiftsrestaurant Leopold stellte gemeinsam mit den öffentlichen Glückwünschen der Familie den offiziellen Part der Veranstaltung dar. Danach nahm ein zum Teil auch im Freien angelegtes Geburtstagsfest der Landeshauptfrau unter Blasmusikklängen seinen Lauf.

Begleitet wurde die Feier von einem Klimaprotest in Klosterneuburg. Zwei Personen klebten sich Montagfrüh auf der Straße fest, insgesamt versammelten sich bis zu zehn Aktivisten. Die Kundgebung auf der B14 dauert fast fünf Stunden.

