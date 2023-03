SPÖ-Krimi: Kommt jetzt eine Mitglieder-Befragung?

Per Brief richtete Doskozil SPÖ aus: Er stellt sich nur bei Mitgliederbefragung einer Wahl.

Wien. Am Mittwoch soll ab 13 Uhr im Wiener Parlament der nächste Machtkampf zwischen SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner und Hans Peter Doskozil stattfinden. Die SPÖ-Vorsitzende will ihrem Präsidium und Parteivorstand einen vorgezogenen SPÖ-Parteitag – am besten bereits am 29. April – vorschlagen.

Dosko-Plan: Mitgliederbefragung. Genau das will ihr burgenländischer Widersacher verhindern – bei einem Parteitag wäre eine Mehrheit für ihn unwahrscheinlich. Er trat am Dienstag die Flucht nach vorne an und schrieb einen Brief an die SPÖ-Mitglieder, in dem er erklärte, dass er für den Parteivorsitz antreten wolle. Allerdings nur bei einer Urabstimmung von allen SPÖ-Mitgliedern und nicht bei einem Parteitag. Bei so einer Abstimmung rechnet sich Doskozil bessere Chancen aus. Vor der SPÖ-Sitzung am Mittwoch herrscht nun totales Chaos:

Mehrere Bundesländer für eine Mitgliederbefragung

Wiens SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig unterstützt den von Rendi-Wagner vorgezogenen Parteitag mit Kampfkandidatur von beiden - ebenso wie Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser, ÖGB-Boss Wolfgang Katzian, Frauenvorsitzende Eva-Maria Holzleitner und mehrere andere Präsidiumsmitglieder.

In der SPÖ sind derzeit die meisten für eine möglichst rasche Lösung. Dies betonte auch Michael Ludwig am Dienstag kurz nachdem Doskozil-Brief: „Es wird gut sein, sehr schnell eine Entscheidung herbeizuführen.“

Salzburg, OÖ & NÖ für Mitgliederbefragung. Aber: Einige Länder schwenkten am Dienstag bereits Richtung Mitgliederbefragung um. Der Salzburger SPÖ-Chef David Egger meinte etwa: „Die Basis ist zu befragen.“ Auch Oberösterreich (das deutete am Abend der neue SPÖ-OÖ-Chef Michae Lindner an) würde eine Mitgliederbefragung unterstützen. Und auch die Steiermark und Niederöstereich könnten für eine Mitgliederbefragung sein.

Der Kärntner Kaiser will in der Sitzung am Mittwoch, deren Vorsitz Doris Bures haben soll, noch ein letztes Mal versuchen, die Gräben zu schließen.

Interessantes Detail: Laut Statut ist ein bindender Mitgliederentscheid über den Parteivorsitz ausgeschlossen (§24 Abs.12 c).

