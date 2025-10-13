Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Politik-Live
Startseite Affären Meinungen Parteien Politik-Insider Regierung
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Politik
  4. Parteien
Andreas Babler
© APA/DIETMAR MATHIS

Frist läuft ab

SPÖ-Parteitag: Babler wohl einziger Kandidat

13.10.25, 11:04
Teilen

Vizekanzler Andreas Babler wird im nächsten Jahr aller Voraussicht nach einziger Kandidat um den SPÖ-Vorsitz sein.  

Am heutigen Montag läuft die Vier-Wochen-Frist ab, in der sich Bewerber für eine Mitglieder-Entscheidung qualifizieren konnten. Nach aktuellem Stand dürfte es niemanden geben, der die dafür notwendigen 1.500 Mitglieder-Unterschriften vorlegen wird. Damit entfällt die Mitglieder-Befragung und der bereits vom Bundesvorstand nominierte Babler ist einziger Kandidat.

Stattfinden wird der ordentliche Parteitag Anfang März und damit knapp 2,5 Jahre nach der letzten Wahl Bablers. Damals hatten in Graz knapp 89 Prozent der Delegierten dem nunmehrigen Vizekanzler ihre Stimme gegeben. Das Amt hatte er schon einige Monate davor bei einem außerordentlichen Parteitag in einer Stichwahl gegen Hans-Peter Doskozil erobert.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden