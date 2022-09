Tursky: 'Digitaler Führerschein kommt bis Ende des Jahres'

Der Digitalisierungs-Staatssekretär Florian Tursky spricht bei OE24 über den digitalen Führerschein, der bis Ende des Jahres kommen soll.

Die Digitalisierung schreitet unaufhaltsam voran. Aus diesem Grund möchte der Digitalisierungs-Staatssekräter Florian Tursky die digitalen Grundkenntnisse der Österreicher stärken. "Ein Drittel hat diese Grundkenntnisse nicht", so Tursky bei FELLNER! Live.

Zuletzt wurde auch das Projekt, die „digitale Identität“ ins Leben gerufen. Ein erster Punkt hierbei ist der digitale Führerschein, der laut Tursky bis Ende des Jahres für jeden Österreicher zur Verfügung stehen wird. "Wir werden den Führerschein noch dieses Jahr aufs Handy bringen. Mein Ziel ist es, alle Ausweise, die ich heute in der Geldbörse habe, künftig am Handy zu haben und wir starten mit dem digitalen Führerschein," so Tursky bei OE24.TV. Auch sollen bis 2024 mit einer App alle Amtswege digitalisiert werden.

Die Funktionen. Der Führerschein soll jederzeit auf dem Handy verfügbar sein, also auch dann beim Autolenker sein, wenn der „Papierführerschein“ oder die "Checkkarte" daheim vergessen wurde. Bei einer Polizeikontrolle kann dieser „digitale Führerschein“ dann vorgewiesen werden. Zudem wird es der erste digitale Ausweis Österreichs sein, so Tursky. "Überall dort, wo sie eine Identifikation benötigt haben, um etwa in einen Klub hineinzukommen oder um Zigaretten beim Automaten zu bekommen, hier kann dann der digitale Führerschein vorgezeigt werden".

Als Voraussetzung wird der "Checkkartenführerschein" benötigt, da dadurch bereist ein Bild beim Amt hinterlegt ist. Zudem muss die „digitale Amt“ App heruntergeladen werden. Mit diesen beiden Dingen kann der Führerschein mit der App verknüpft werden und einem vollwertigen Führerschein am Handy steht nichts mehr im Wege. Laut Tursky soll es auch eine eigene „Österreich-Wallet“ geben, wo alle "digitalen Ausweise" gesammelt werden können. "Einer davon ist dann der Führerschein", so der Staatssekretär.