SPÖ-Parteimanager fordert Preiseingriffe bei Lebensmitteln auf oe24.TV

Knaller

SPÖ-Parteimanager fordert Preiseingriffe bei Lebensmitteln auf oe24.TV

13.11.25, 15:08
Auf oe24.TV fordert SPÖ-Parteimanager Klaus Seltenheim jetzt klare Preiseingriffe und schärfere Strafen für den Handel.  

„Wenn es in den Supermarktregalen nicht die Möglichkeiten ausgeschöpft werden, die die Unternehmen eigentlich hätten, dann muss man sich orientieren, um auch hier in die Preise und in den Markt einzugreifen“, so der sozialdemokratische Parteimanager Klaus Seltenheim im oe24.TV-Interview. 

Sehr hohe Strafen wie in Irland als Vorbild

Seltenheim prangert vor allem die „zahnlosen“ Strafen für Rabatt-Tricksereien an. Während in Österreich ein Vergehen nur rund 1.450 Euro koste, seien es in Ländern wie Irland bis zu 20.000 Euro. „Bei uns ist das eher ein Bagatelldelikt“, wettert der SPÖ-Chef.

Höhere Strafen wären für ihn ein entscheidender Hebel, um dem Handel „ein bisschen mit dem Daumen draufzudrücken“. Sein Ziel: „Dass hier einfach fair gehandelt und fair gespielt wird und dementsprechend auch die Preise sinken.“ 

Rewe senkt Preise

Dass Rewe hingegen ankündigte, die Preise für 3.000 Produkte zu senken, wertet er als Beweis: „Da sieht man auch, dass Spielraum drinnen ist.“ Die SPÖ will bei dem Thema nicht lockerlassen, auch wenn das Streit mit Neos und ÖVP bedeutet.

