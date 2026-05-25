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© Sebastian Gollnow/dpa/APA

Beteiligung

Positive Bilanz für das Wählen mit 16

25.05.26, 10:14 | Aktualisiert: 25.05.26, 14:08
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"Politische Reife" bei Jungen laut Studien vorhanden, aber keine nachhaltige Erhöhung der Wahlbeteiligung.

Seit 2007 dürfen in Österreich Jugendliche ab 16 Jahren wählen. Die Bilanz fällt fast 20 Jahre nach der Senkung des Wahlalters positiv aus. Die Jungen wüssten durchaus, welche Partei sie am besten repräsentiert. Die "politische Reife" sei vorhanden, fasste Sylvia Kritzinger vom Institut für Staatswissenschaften der Uni Wien die Ergebnisse mehrerer Studien am Montag im ORF-Radio zusammen.

Keine höhere Wahlbeteiligung 

Die Hoffnung auf eine nachhaltig höhere Wahlbeteiligung habe sich hingegen nicht erfüllt.

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