Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Politik-Live
Startseite Affären Meinungen Parteien Politik-Insider Regierung
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Politik
  4. Regierung
Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS)
© APA/HELMUT FOHRINGER

Wiederkehr

Begleitung für suspendierte Schüler startet im Februar

12.08.25, 15:00
Teilen

Die von Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) angekündigte verpflichtende Begleitung von suspendierten Schülern soll ab Februar 2026 starten.  

Während ihrer Suspendierung sollen Kinder und Jugendliche zehn bis 20 Stunden pädagogisch und psychologisch betreut werden, um den Einstieg in die Regelklasse wieder zu schaffen, so Wiederkehr im Ö1-"Mittagsjournal". Für Eltern, die nicht kooperieren, soll es Sanktionen geben - Wiederkehr plädiert dabei für Verwaltungsstrafen.

In den vergangenen Jahren ist die Zahl der Suspendierungen an den Schulen gestiegen. Kinder und Jugendliche können bis zu vier Wochen vom Unterricht ausgeschlossen werden, wenn sie Mitschülerinnen oder Mitschüler bzw. Lehrpersonen dauerhaft gefährden. Dies dient allerdings rein der Sicherheit der gefährdeten Personen - für die (meist männlichen) Täter sind derzeit keine Maßnahmen vorgesehen. Das hat Wiederkehr schon in seiner Zeit als Bildungsstadtrat in Wien bemängelt und deshalb nach seinem Amtsantritt als Bildungsminister Änderungen angekündigt.

Diese könnten schon im nächsten Ministerrat im September beschlossen werden, so der Minister. "Die Kinder einfach nach Hause zu schicken ist nicht zufriedenstellend." Für die Eltern soll es dabei gewisse Mitwirkungspflichten geben - sollten sie diese nicht wahrnehmen, sollen Sanktionen folgen. Wiederkehr setzt zunächst auf Einbindung und Beratung, in letzter Konsequenz soll es seiner Ansicht nach aber auch Verwaltungsstrafen geben. "Wenn Eltern nicht bereit sind, mit der Schule zu sprechen, wird es das Problem nicht lösen." Die konkreten Sanktionsmaßnahmen bzw. eventuellen Strafhöhen seien aber noch in Verhandlung mit den Koalitionspartnern.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden